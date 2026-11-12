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Van Bommel: hazırlık süresinin kısalığı oyunu etkiledi

Van Bommel, Belçika-Türkiye maçında kısa hazırlık süresinin etkili olduğunu, 4-5 haftalık çalışmanın fark yaratacağını ve De Bruyne'nin sakatlandığını vurguladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Van Bommel: hazırlık süresinin kısalığı oyunu etkiledi

Van Bommel'in maç değerlendirmesi:

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’un 5. maçında Belçika, Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel maçın gidişatı ve takımının performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

hazırlık süresi ve maç yorumu:

Van Bommel, kısa çalışma süresinin oyuna yansıdığını belirterek, "Daha iyi hazırlanabilmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız vardı ancak maalesef böyle bir şansımız yoktu" dedi. Maç içerisinde tribünlerin baskısını azaltmak için önde pres yaptıklarını, "Önde top kapınca seyirciler de sessizleşti" sözleriyle açıkladı. Teknik direktör özellikle ikinci yarıyı değerlendirirken, "Özellikle ikinci yarıda, 65. dakikaya kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Bu kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

oyuncu performansları:

Van Bommel, bireysel oyuncu katkılarına da değindi. Leandro için "çok akıllı bir oyuncu" tanımlamasını kullandı ve onun hatların arasında oynayabildiğini, fiziksel olarak hazır olduğunu ve kanatlara da geçebildiğini söyledi: "Takıma yeniden sakinlik kazandırdı ve topa sahip çıktı. Bugün çok iyi bir performans sergiledi." Doku'nun da "akıllı, hızlı ve topa sahip çıkmasını bilen" bir oyuncu olduğunu belirtti ve onun için önemli olanın topun ne zaman geleceğini ve sonrasında ne yapacağını bilmesi olduğunu vurguladı: "Kısacası çok iyiydi." Van Bommel, takımın gol yedikten sonra iyi toparlandığını ancak sahadaki zeminin kötü olduğunu ve böyle bir zeminde konsantrasyonun yüksek tutulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

kevin de bruyne'nin durumu:

Konuşmasının sonunda Van Bommel, Kevin De Bruyne'nin maç içinde sakatlandığını açıkladı: "Kevin De Bruyne, maç içinde sakatlandı. Performansını da kendisi de beğenmediği için sahada mutsuz olabilir." Teknik direktörün bu yorumu, takımın ilerleyen antrenman ve maç planlamasında sakatlık durumunun takip edileceğine işaret ediyor.

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçındaki performansını değerlendirerek, &quot;Daha...

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçındaki performansını değerlendirerek, "Daha iyi hazırlanabilmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız vardı ancak maalesef böyle bir şansımız yoktu" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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