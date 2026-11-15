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Galatasaray, evindeki kritik karşılaşma öncesi tempoyu yükseltti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Samsunspor'u evinde karşılamaya hazırlanıyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman çift kale maçla tamamlandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray, evindeki kritik karşılaşma öncesi tempoyu yükseltti

antrenmanda öne çıkanlar:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki seans, dinamik ısınmayla başladı ve ardından iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

teknik amaç ve çalışma içeriği:

Çalışmanın formatı, topa hızlı reaksiyon, pas trafiği ve takım içi iletişimi hedefledi. 8'e 2 pas çalışması ile oyuncuların baskı altında pozisyon alma ve topu hızlı kullanma pratikleri öne çıktı; çift kale maç ise maç temposunu test etmek için kullanıldı.

gelecek program:

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına 17 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik ekip, kalan idmanlarla maç planlarını şekillendirecek ve sahaya yansıtılacak oyun düzenini netleştirecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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