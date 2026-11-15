Çocuğun tabağı geleceği belirliyor: eğitim, sağlık ve sektör nasıl birleşmeli

Yıldız Holding yöneticisi İstanbul Science Summit 2026'yı değerlendirdi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 15 Kasım Pazar günü yayımladığı yazıda Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı öncülüğünde gerçekleşen İstanbul Science Summit 2026 gündemini aktardı. Zirvede, çocukların sağlıklı gelişimi, dengeli beslenme alışkanlıkları ve çocukluk çağı obezitesi gibi konular bilim insanlarının katılımıyla ele alındı. Ülker, konuşmaların merkezi mesajının bir çocuğun tabağına konanın toplumsal sonuçları olduğunu söyledi.

okul yemekleri ve yatırımın getirisi:

Ülker, London School of Hygiene & Tropical Medicine’dan Prof. Donald Bundy’nin sunumuna atıfta bulunarak ilk bin günlük dönemin ardından gelen binlerce güne dikkat çekildiğini aktardı. Bundy sunumunda, iyi tasarlanmış okul yemeği ve tamamlayıcı programlara yatırılan her 1 doların ilgili alanlarda toplamda 7 ila 35 dolar arasında fayda sağlayabildiği tahmininden söz etti. Ülker, bu hesabın doğrudan kasaya geri dönen bir gelir veya her yerde eşanlı sonuç veren bir kâr vaadi olmadığını; program tasarımı ve uygulama yerine göre değişen toplumsal fayda hesabı olduğunu vurguladı.

Sunumların bir diğer önemli noktası, nitelikli okul öğünlerinin çocuğun okula devamını ve öğrenme kapasitesini desteklemesi, ailenin ekonomik yükünü hafifletmesi ve yerel üreticilere düzenli pazar sağlaması oldu. Ülker, aynı tabağın sağlık, eğitim, sosyal destek ve tarım politikalarını bir araya getirdiği tespitine dikkat çekti.

okul beslenmesi, eşitsizlik ve sürdürülebilir yaklaşım:

Yazıda Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Kentaro Murakami’nin Japonya örneğine ilişkin gözlemleri de yer aldı. Murakami, Japonya’da ilkokul çocuklarının neredeyse tamamına ulaşan okul öğünlerinde menü oluşturulurken mekanik oran hesaplarının ötesine geçildiğini, çocukların diğer öğünlerde hangi besinleri eksik alabileceğinin hesaplandığını belirtti. Araştırmalar, okul olmayan günlerde beslenmede yetersizlikler görüldüğünü, okul günlerinde ise aile gelirine bağlı farklılıkların azaldığını gösteriyor. Ülker, bu gözlemlerin okul yemeğinin tek başına tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmayacağını ama aynı nitelikte öğüne erişimin farklı ev koşullarından kaynaklanan dezavantajları hafiflettiğini aktardı.

Ülker, okulda kurulan beslenme düzeninin evle ilişkilendirilmesinin önemine dikkat çekti ve hafta sonu, tatil gibi dönemlerde ortaya çıkan boşlukların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle geliştirdiği Yemekte Denge Eğitimi projesi de yazıda öne çıkan bir başka başlık oldu. Ülker, projenin 2011'de dört ilde başladığını, 2025'e gelindiğinde 25 ile yayıldığını ve başlangıcından bu yana 7 milyondan fazla öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştığını belirterek bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Yazısını sürdüren Ülker, ilk günün odağını bir çocuğun tabağına ne koyduğumuz, ikinci günün odağını ise o tabağın hangi şartlarda hazırlanabildiği üzerine kurduğunu söyledi. Bilimin gösterdiği yolun yeni ürünlere, sürdürülebilir desteğe ve erişilebilir öğünlere dönüştürüldüğünde gerçek hayatta karşılık bulacağını vurguladı.

Son bölümde Ülker, beslenme yaklaşımının dönemsel veya tek göstergelik iyileştirmelerle sınırlı kalmaması gerektiğini; gebelik öncesi sağlık, bebeğin beslenmesi, bakım verenin imkânları, okulun sunduğu öğün, öğretmenin bilgisi ve evdeki sofra arasında süreklilik kurulması gerektiğini ifade etti. Ülker, gıda sektöründe çalışanların ürün geliştirirken, tüketici iletişiminde, araştırmaları desteklemede ve çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken bilimsel bilgiyi nasıl günlük kararlara taşıdıklarını sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Yazıyı, "Bir çocuğun tabağına ne koyduğumuzun, geleceğimize etkisi olduğunu artık biliyoruz" sözleriyle tamamlayan Ülker, dengeli beslenme ve hareket çağrılarının tek başına yeterli olmadığını; insanların bütçesi, mahalle, çalışma koşulları ve yemek hazırlama imkânlarının bu tavsiyeleri uygulamaya elverişli olup olmadığı sorusunu yöneltti ve tek bilgiyi tekrarlamanın çözüm olmadığını vurguladı.

İSTANBUL SCİENCE SUMMİT 2026, SABRİ ÜLKER GIDA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VAKFI'NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT ÜLKER (SOLDAN ÜÇÜNCÜ), ZİRVEYİ DEĞERLENDİRDİ.