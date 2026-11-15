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Gümüşhane Süleymaniye'de kayak turizmi için 300 milyon liralık adım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymaniye Mahallesi'ndeki kayak merkezine yaklaşık 300 milyon lira ayrıldığını ve ihale sürecinin hızlandığını duyurdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gümüşhane Süleymaniye'de kayak turizmi için 300 milyon liralık adım

Süleymaniye'de yeni kayak merkezi planı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan kayak merkezi projesinin yatırım bedelinin artırılarak yaklaşık 300 milyon liraya çıkarılacağını açıkladı. Bakan, ihale hazırlıklarının hızlandırıldığını ve hedeflerinin 2-3 ay içinde yol haritasını tamamlamak olduğunu ifade etti.

yatırım ve takvim:

Bakan Bak, bölgedeki incelemelerinin ardından Gümüşhane Valiliği'nde projenin son durumuna ilişkin bilgi verdi. "Yatırım bedelini yaklaşık 300 milyon liraya çıkartıyoruz. Gerekirse daha ilave yatırımları da kaynağı da tahsis edeceğiz" dedi ve daha önce Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde verilen talimat ile ön protokole atıfta bulundu. "Muhtemelen hedefimiz 2-3 ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak" sözleriyle zaman planına vurgu yaptı.

tesisin özellikleri ve iklim avantajı:

Proje kapsamında yaklaşık bin 700 metrelik bir telesiyej, T-bar hattı ve kayakçıların günübirlik kullanacağı tesislerin yer alacağı belirtildi. Bakan Bak, Süleymaniye'nin kar yapısı açısından avantajlı olduğunu belirterek, "Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, mayısa kadar karın korunduğu ve yaklaşık 3 metre karın oluştuğu bir yer" ifadelerini kullandı. İmar planlarının tamamlandığı ve ön çalışmaların bitmek üzere olduğu aktarıldı.

bölgesel yatırımlar ve ziyaretler:

Bakan, Gümüşhane'ye yönelik diğer yatırım ve taleplere de değindi; üniversitenin isteklerinin değerlendirileceğini, Rektör'ün talebi doğrultusunda 2 bin kişilik spor salonu inşaatının hızlandığını ve Tekke beldesi için halı saha sözü verildiğini aktardı. Ziyaret programı kapsamında Bakan Bak, Valilik, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Açıklamaların ardından Süleymaniye Kayak Tesisi'nin yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği arasında protokol imzalandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, GÜMÜŞHANE&#039;DE BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMELERDE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, GÜMÜŞHANE'DE BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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