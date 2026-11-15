Aliağa FK'de teknik rota değişimi: Namet Ateş'le yollar ayrıldı

Ayrılık resmen açıklandı

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden takımında teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp, Ankaraspor beraberliğinin ardından Namet Ateş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklaması:

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Teknik Direktör olarak görev yapan Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Namet Ateş ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kulüp ayrılığın dostane zeminde gerçekleştiğini vurguladı.

Namet Ateş'in sezon performansı:

45 yaşındaki teknik adam, bu sezon Aliağa FK'nin başında lig ve kupada toplam 12 maç yönetti; takım 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kulüp açıklamasında Ateş ve ekibine teşekkür edilerek başarı dilekleri iletildi.

ALİAĞA FK’DE NAMET ATEŞ’LE YOLLAR AYRILDI (ARŞİV)