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Bilardonun nabzı Yeşilyurt'ta atacak

Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20-22 Kasım'da 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilardonun nabzı Yeşilyurt'ta atacak

turnuva hakkında:

Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, bilardo tutkunlarını bir araya getirecek. Organizasyon, bilardonun tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının yanında sporcular arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Üç gün sürecek turnuva boyunca seyirciler, farklı seviyelerden sporcuların heyecanlı karşılaşmalarını izleme imkânı bulacak. Yerel yönetimin spora verdiği destek çerçevesinde düzenlenen etkinlik, bölgedeki spor kültürünü canlı tutmayı amaçlıyor.

program ve açılış:

Turnuva 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Etkinlik, 20 Kasım Cuma günü saat 17.30’da Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonunda başlayacak ve üç gün boyunca sürecek karşılaşmalarla devam edecek.

katılım ve iletişim:

Bilardo sporuna gönül veren sporcular ve sporseverler turnuvaya katılabilir veya müsabakaları izleyebilir. Organizasyonla ilgili bilgi almak isteyenler için iletişim bilgisi verildi: 0533 617 0000.

Yeşilyurt Belediyesi, spora ve sporculara yönelik desteklerini sürdürerek benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve yerel spor ağına katkı sağlamayı amaçlıyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN ÖDÜLLÜ 5.GELENEKSEL 3 BANT BİLARDO TURNUVASI

YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN ÖDÜLLÜ 5.GELENEKSEL 3 BANT BİLARDO TURNUVASI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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