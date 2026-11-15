Şehir hafızasının pazarı Katlı Pazar kentsel dönüşüme giriyor

Katlı Pazar kentin ticaret hafızası olarak dönüşüme hazırlanıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1990’lı yılların başından bu yana kent yaşamının merkezinde olan Katlı Pazar için kentsel dönüşüm süreci başlatılacağı açıklandı. Geçmişi ve işleviyle şehrin ticari ve toplumsal dokusunda ayrı bir yere sahip olan çarşıda esnaf, yılları ve mekanın nasıl yaşandığını anlatıyor.

Tarihi arka plan ve belediye kararları:

1991 yılında dönemin belediye başkanı Ünal Ozan tarafından açılan pazar yeri, Adapazarı merkezinde yüzlerce dükkan ve binlerce çalışanı bir araya getiren kapsamlı bir ticaret alanı olarak tanımlanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ekim ayında yaptığı açıklamada, şehir genelinde bir dönüşüm seferberliği gerektirdiğini belirterek Katlı Pazar yerinin de dönüşüm kapsamına alınacağını söyledi. Alemdar'ın ifadesiyle; 'Gar Meydanı ile Mithatpaşa İstasyonu arasının yer altına alınmasıyla birlikte Katlı Pazar yerinde kesinlikle kentsel dönüşüm olacak.'

Esnafın tanıklığı: ekonomik büyüklük ve sosyal işlev:

Pazar alanında yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Yusuf Onbaşıoğlu, mekanın hem ekonomik hem de sosyal önemine dikkat çekiyor. Onbaşıoğlu, alanda yaklaşık 850 dükkan bulunduğunu, bunun yaklaşık 700 esnafa tekabül ettiğini ve tedarikçiler, çalışanlar ve aileleriyle birlikte yaklaşıк 20 bin kişiye ekmek veren bir kurum haline geldiğini vurguluyor.

Onbaşıoğlu, Katlı Pazar'ın sadece mal satın alınan bir yer olmadığını; giyimden gıdaya, terziden kuaföre kadar birçok temel ihtiyacın karşılandığı ve orta-alt gelir gruplarına hitap eden nadide bir yapı olduğunu söylüyor. Mekanın kuruluş yıllarında hijyen ve düzen kurallarının güçlü olduğunu, köpüklü sularla temizlendiğini ve açılabilecek dükkanlara otoritenin müdahale ettiğini anımsatıyor.

Sosyalleşme ve modern perakendeciliğe eleştiri:

Onbaşıoğlu, modern market zincirlerinin insan ilişkilerini zayıflattığını ve Katlı Pazar gibi mekanların toplumun nabzını tuttuğunu belirtiyor. 'Burası sosyalleşmenin ve esnaf ile muhabbet etmenin önemli bir boyutu' diyen esnaf, AVM ve zincir marketlerin alışverişi bir iletişim olmaktan çıkardığını, müşterilerle doğrudan temasın kaybolduğunu vurguluyor.

Konuşmasında kişisel anılara da değinen Onbaşıoğlu, 'Benim iki tane oğlum var, hayatımızı buradan geçindirdik. Burada birçok insan gençliğini, orta yaşlılığını geçirdi. İnsanlar buraya geldiğinde ruhsal ve psikolojik olarak rahatlıyorlar' diyerek mekanın yalnızca ekonomik değil, sosyal bir işlevi daha olduğunu ifade ediyor.

Katlı Pazar’ın önümüzdeki dönemde hangi fiziki düzenlemelerle yenileneceği ve esnafın bu süreçte nasıl korunacağı konuları şehir planlaması ve uygulama adımlarına bağlı olarak şekillenecek. Ancak hem belediye beyanları hem de esnafın sözleri, bu mekanın Adapazarı için hem bir ekonomik merkez hem de kent hafızası işlevi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Ünal Ozan anısına dair sözlerin ve esnafın tanıklıklarının satır aralarında kaldığı bu dönüşüm sürecinde, Katlı Pazar’ın hem kentsel yenileme hem de toplum bağlarını koruma açısından takip edilecek bir örnek olması bekleniyor.

KATLI PAZAR BİNASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ