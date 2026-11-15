Aynı parkurda, aynı nefes: annesiyle 10 kilometreyi koşan Doğu

anne ve oğul aynı parkuru paylaştı:

Mersin'de gerçekleştirilen Soli 10K koşusunda Datça Open Water Swimming takımından Ayşe Özge Temuçin ile oğlu Doğu Edemen birlikte ter döktü. İkili, hayatlarında ilk kez 10 kilometrelik bir yarışta aynı start hattında yer aldı ve parkuru tamamlayarak unutulmaz bir anı biriktirdi.

yarış deneyimi nasıl geçti:

Koşu boyunca anne ve oğul zaman zaman yan yana, zaman zaman kendi tempolarında ilerleyerek yarışı bitirdi. Yarış, iki sporcu için yalnızca performans kaydı olmaktan öteye geçerek ortak bir anı ve paylaşılan bir deneyime dönüştü. Bu özel koşunun bir diğer anlamlı yanı ise Ayşe Özge Temuçin için doğum günü sonrasına denk gelmiş olması; yeni yaşına birlikte koştukları bu anıyla girdi.

takımın tepkisi ve sporun önemi:

Datça Open Water Swimming ekibi, anne ve oğulun bu ilk 10 kilometrelik deneyimini kutladı ve ikiliye gelecekte de birlikte koşular dileyerek destek verdi. Bu tür etkinlikler, sporun aile içinde bağları güçlendirme, ortak hedefler belirleme ve birlikte anılar oluşturma kapasitesini ortaya koyuyor.

MERSİN'DE DÜZENLENEN SOLİ 10K KOŞUSUNA KATILAN DATÇA OPEN WATER SWİMMİNG EKİBİNDEN AYŞE ÖZGE TEMUÇİN İLE 16 YAŞINDAKİ OĞLU DOĞU EDEMEN, HAYATLARINDA İLK KEZ 10 KİLOMETRELİK BİR YARIŞTA BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK UNUTULMAZ BİR ANI YAŞADI.