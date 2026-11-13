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Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz'da yoğun tempoyla sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Samsunspor öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kuvvet, pas ve turnuva çalışmaları yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz'da yoğun tempoyla sürdürüyor

Hazırlıklar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma, takımın maç temposunu yükseltmeyi hedefledi.

Çalışma programının detayları:

Antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada oyuncular iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla top kontrolü ve hızlı pas trafiği üzerinde yoğunlaştı. Devamında savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik bölgesel çalışmalar gerçekleştirildi.

Maç öncesi son dokunuşlar:

Çalışma, taktik uygulamaların sınandığı ve rekabet ortamının artırıldığı dört takımlı turnuva ile sona erdi. Teknik ekip, bu formatla hem kondisyonu hem de saha içi karar verme hızını test etti. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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