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Galatasaray Rams Park'ta 40 maçlık yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Rams Park'taki yenilmezliğini sürdürdü; son 40 ev maçında 32 galibiyet, 8 beraberlik.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Rams Park'ta 40 maçlık yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray Rams Park'ta üstünlük kurdu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, iç saha serisini sürdürdü.

evdeki uzun seri:

Rams Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, o maçın ardından çıktığı 40 karşılaşmada 32 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Bu istatistik, takımın evindeki istikrarını ortaya koyuyor.

bu sezonun iç saha tablosu:

Galatasaray bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu performans, takımın puan toplama kapasitesine katkı sağlıyor.

Sonuç, hem taraftar desteğinin hem de saha içi düzenin Galatasaray için belirleyici olduğunu gösterirken, takımın iç saha avantajı ligdeki konumunu güçlendiriyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE EVİNDE OYNADIĞI SON 40 MAÇTA 32 GALİBİYET, 8 BERABERLİK...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE EVİNDE OYNADIĞI SON 40 MAÇTA 32 GALİBİYET, 8 BERABERLİK ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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