Galatasaray RAMS Park'ta derbi üstünlüğünü artırdı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, önemli bir deplasman zaferine imza attı. Karşılaşma, iki ezeli rakip arasındaki rekabetin yeni bir perdesi olarak kayıtlara geçti.

RAMS Park'taki geçmiş ve istatistikler:

Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı 18. derbide 7. galibiyetini aldı. Söz konusu maçlarda Cimbom 5 kez yenilirken, 6 mücadele berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmaların gol dağılımında Galatasaray'ın toplam 21 golüne, Fenerbahçe 14 golle yanıt verdi. Stadyum, 2011 yılında açıldığından bu yana iki takım arasındaki dengeler zaman zaman değişse de ev sahibi avantajı ve atmosferi maç sonuçlarını etkilemeye devam ediyor.

sonucun anlamı:

Bu galibiyet, Galatasaray için hem lig tablosunda hem de ezeli rekabette moral sağlayıcı bir sonuç niteliğinde. RAMS Park'ta elde edilen yedinci zafer, takımın deplasmandaki performansını ve derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü güçlendiriyor. Taraftarlar ve teknik heyet için bu tür sonuçlar sezon ilerledikçe ek motivasyon kaynağı oluşturabilir.

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE RAMS PARK’TA OYNADIĞI 18. DERBİSİNDE 7. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.