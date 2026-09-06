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Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

Galatasaray, Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla Sporting sınavına hazırlandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

galatasaray hazırlıklarını kemerburgaz'da sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Portekiz ekibi Sporting sınavı öncesi antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Seans, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma programında topa sahip olma odaklı bölümler yer aldı; ikiye iki oyunlarla dar alandaki karar verme ve hızlı pas trafiğine vurgu yapıldı. Seans, çift kale maçla tamamlanarak oyuncuların tempo ve takım organizasyonuna adapte olması amaçlandı.

Sıradaki adım:

Sarı-kırmızılı ekip, Sporting karşılaşması öncesi son provayı yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek ve hazırlık sürecini tamamlayacak.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU

EL CHADAİLLE BİTSHİABU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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