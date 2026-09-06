Şampiyonluk Afyonkarahisar'da kesinleşti: Herlings kazandı

yarışın özeti:

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda, MXGP’nin 17. ayak 1. yarışı sonrası Hollandalı Jeffrey Herlings şampiyonluğunu ilan etti. Etkinlik, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası 1. ayağı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirildi ve her iki kategoride de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

mxgp 17. ayak 1. yarış sonuçları:

MXGP’nin 17. ayak 1. yarışında birinci sırayı alan Jeffrey Herlings zafere ulaşırken, ikinci sırayı Slovenyalı Tim Gajser, üçüncü sırayı ise Fransız Romain Febvre elde etti. Yarış, Herlings’in elde ettiği sonuçla seride nihai kararı getirdi.

dünya gençler motokros şampiyonası 1. ayak sonuçları:

Gençler şampiyonasının 1. ayağında Alman sporcu Simon Langenfelder damalı bayrağı ilk sırada görürken, İspanyol Guillem Farres ikinci, Güney Afrikalı Camden Mc Lellan üçüncü oldu. Bu sonuçlar, genç klasmanda sıralamanın şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Afyonkarahisar’da gerçekleşen yarışlar, hem MXGP hem de gençler kategorisinde sezonun ilerleyen ayağı için belirleyici bir tablo sundu. Jeffrey Herlings’in zaferiyle MXGP şampiyonluğu kesinleşmiş oldu ve dikkatler artık sezonun kalan yarışlarına çevrildi.

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NIN 17. AYAK YARIŞLARI KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR MOTOR SPORLARI MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MXGP’NİN 17. AYAK 1. YARIŞI SONUNDA HOLLANDALI JEFFREY HERLİNGS ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ.