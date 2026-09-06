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Yolda durup tuvalet molası verirken hayatını kaybetti

Malatya'da yol kenarına park edip tuvalet için karşıya geçen 55 yaşındaki Cuma Aksu, gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi; kaza kamerada.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yolda durup tuvalet molası verirken hayatını kaybetti

Kaza detayları:

Malatya-Elazığ karayolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, 55 yaşındaki Cuma Aksu hayatını kaybetti. İddialara göre Aksu, sürücüsü olduğu 80 FN 678 plakalı aracını yol kenarına çekerek tuvalet ihtiyacını gidermek üzere yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Elazığ istikametinden gelen 23 ES 982 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil Aksu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aksu metrelerce savrulurken, çarpan otomobil yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Olay yerindeki ilk bulgular çarpmanın şiddetini gösterdi.

Güvenlik kamerası kaydı ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazaya ilişkin anlar bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde Aksu'nun yolun karşısına geçmeye çalıştığı, aracın çarpması ve kişinin metrelerce savrulduğu görülüyor.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsünün gözaltına alındığı, emniyet ekiplerinin kaza nedeni ve sorumluluk konularında incelemeyi sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, olay yerindeki görgü ve kamera kayıtlarının soruşturmada değerlendirildiğini açıkladı.

MALATYA&#039;DA TUVALET İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİR KİŞİ...

MALATYA'DA TUVALET İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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