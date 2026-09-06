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Çorum FK evinde erken golle öne geçti

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Çorum FK, kendi sahasında Eyüpspor karşısında 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti; maç devam ediyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK evinde erken golle öne geçti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk çeyreği geride kaldı ve mücadele halen sürüyor.

son durum:

Maçın 15. dakikasında ev sahibi ekip üstünlüğü sağadı; skor şu an 1-0 şeklinde. Çorum FK, erken elde ettiği bu avantajı koruyarak oyunun kontrolünü sürdürmeye çalışıyor.

Mücadelede kalan sürede her iki takım da galibiyet hedefiyle hamleler yapacak; ilerleyen dakikalar sonucu belirleyecek.

ALEXANDROS KYZİRİDİS&#039;İN GOLÜYLE ÇORUM FK 1-0 ÖNE GEÇTİ.

ALEXANDROS KYZİRİDİS'İN GOLÜYLE ÇORUM FK 1-0 ÖNE GEÇTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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