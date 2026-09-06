Çorum FK evinde erken golle öne geçti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk çeyreği geride kaldı ve mücadele halen sürüyor.

son durum:

Maçın 15. dakikasında ev sahibi ekip üstünlüğü sağadı; skor şu an 1-0 şeklinde. Çorum FK, erken elde ettiği bu avantajı koruyarak oyunun kontrolünü sürdürmeye çalışıyor.

Mücadelede kalan sürede her iki takım da galibiyet hedefiyle hamleler yapacak; ilerleyen dakikalar sonucu belirleyecek.

ALEXANDROS KYZİRİDİS'İN GOLÜYLE ÇORUM FK 1-0 ÖNE GEÇTİ.