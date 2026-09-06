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Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel rize mtb cup'ta birinci oldu

Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, 5-6 Eylül 2026'de Rize'de düzenlenen MTB Cup Junior Women'da birinci olarak altın madalya aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel rize mtb cup'ta birinci oldu

Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Rize'de kürsüye çıktı

Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'de düzenlenen Rize MTB Cup yarışında Junior Women (Genç Kadın) kategorisinde birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

zorlu parkur ve müsabaka detayları:

Yarışta genç sporcuların mücadele ettiği teknik ve iniş-çıkış ağırlıklı parkur, performansları öne çıkaracak zorluklardaydı. Nazife Tuncel, güçlü bir tempo ve dengeli sürüşle rakiplerini geride bırakarak müsabakayı ilk sırada tamamladı. Elde edilen derece, hem sporcunun bireysel gelişimi hem de kulübün altyapı çalışmalarının başarısını gösterdi.

kulüp ve yerel destekçilerin tebrikleri:

Başarı, Akhisar'da ve kulüp içinde memnuniyetle karşılandı. Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün, Nazife Tuncel'i kutlayıp emeği geçen antrenörlere ve destekçilere teşekkür etti. Kulüp yönetimi, sporcuların benzer organizasyonlarda temsilini artırmak için hazırlıkların süreceğini bildirdi.

Genç sporcunun Rize'deki başarısı, hem kulübün hem de Akhisar'ın bisiklet sporundaki görünürlüğünü güçlendirdi. Alınan madalya, ilerleyen yarış sezonu için motivasyon kaynağı olurken, yerel spor camiasında da olumlu yankı buldu.

AKHİSAR KARABULUT SPOR KULÜBÜ BİSİKLET SPORCUSU NAZİFE TUNCEL, RİZE’DE DÜZENLENEN MTB CUP...

AKHİSAR KARABULUT SPOR KULÜBÜ BİSİKLET SPORCUSU NAZİFE TUNCEL, RİZE’DE DÜZENLENEN MTB CUP YARIŞINDA GENÇ KADINLAR KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLARAK ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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