Dadaşköy'de kontrolden çıkan otomobil direği söktü, sürücü hafif yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde öğleden sonra meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, 14.30 sıralarında Dadaşköy Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki direğe ardından bir tarım aletine çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki ağaç direk yerinden sökülerek devrildi. Olay yerinde gözlemlenen hasar, aracın kontrolünü kaybetme anındaki şiddeti gözler önüne serdi. Kazada sürücünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı sürücü tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yetkililerden alınan ilk bilgiler kazanın ardından bölgenin güvenli hale getirildiğini ve delil toplama ile tanık beyanlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü gösteriyor. Olayla ilgili soruşturma ilerledikçe ek bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI DADAŞKÖY MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI. TEDAVİ EDİLMEYİ REDDEDEN SÜRÜCÜNÜN KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.