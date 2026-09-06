Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Dadaşköy'de kontrolden çıkan otomobil direği söktü, sürücü hafif yaralandı

Erzurum Yakutiye Dadaşköy'de saat 14.30'da kontrolden çıkan otomobil direğe ve tarım aletine çarptı; direk devrildi, sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Dadaşköy'de kontrolden çıkan otomobil direği söktü, sürücü hafif yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde öğleden sonra meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, 14.30 sıralarında Dadaşköy Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki direğe ardından bir tarım aletine çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki ağaç direk yerinden sökülerek devrildi. Olay yerinde gözlemlenen hasar, aracın kontrolünü kaybetme anındaki şiddeti gözler önüne serdi. Kazada sürücünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı sürücü tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yetkililerden alınan ilk bilgiler kazanın ardından bölgenin güvenli hale getirildiğini ve delil toplama ile tanık beyanlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü gösteriyor. Olayla ilgili soruşturma ilerledikçe ek bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI DADAŞKÖY MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI DADAŞKÖY MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI. TEDAVİ EDİLMEYİ REDDEDEN SÜRÜCÜNÜN KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi
images

Adıyaman'da kontrolü kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yara...
images

Devrek'te lastik yakımı çöpleri tutuşturdu, yoğun duman ilçeyi etkiledi
images

Toptancı halinde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpspor'da Erman Kılıç: çalışmalar sahaya yansımadı

Çorum FK taraftarının önünde süper ligde ilk galibiyetini aldı

Alanyaspor Rize deplasmanına taktik ve koordinasyonla hazırlandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı