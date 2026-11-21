Galatasaray yardımcısından Okan Buruk'un saha çıkışına açıklama

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının ardından, kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk'un yerine basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu, maçla ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saraloğlu, takımın 2-1'lik galibiyetini ve iç sahadaki 42 maçlık yenilmezlik rekorunu ön plana çıkardı.

maçın genel değerlendirmesi:

Saraloğlu, basın toplantısına zorunlu olarak katıldığını, esas değerlendirmenin Okan Buruk tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Maçın skoru ve iç saha rekorunun kendilerini memnun ettiğini ifade eden Saraloğlu, takımın Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte hedeflerine odaklandığını söyledi. Ligde şampiyonluk iddiasından sapılmayacağının altını çizdi ve oyuncularla taraftarın kenetlendiğini vurguladı.

buruk'un saha çıkışı ve kırmızı kartın ayrıntıları:

Okan Buruk'un maç sonrası oyuncularıyla kutlama için sahaya girdiğini anlatan Saraloğlu, Buruk'un bu sırada kendisine yakın olan hakemin elini sıkıp yoluna devam ettiğini aktardı. Saraloğlu, bu davranışın 'son derece normal ve doğal bir süreç' olduğunu ifade etti ve sözlerini şu şekilde özetledi: 'Fakat hakem neden alınganlık gösterdi, anlamış değiliz'.

Saraloğlu, herkesin tüm hakemlerle el sıkma zorunluluğu olmadığını, Buruk'un yalnızca kendisine yakın olan hakemle selamlaştığını söyledi. Kırmızı kart kararının ardından yaşanan bu durumun neden anlaşılmaz olduğunu tekrar etti ve takım olarak dikkatlerini gelecek müsabakalara, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne verdiklerini belirtti.

Toplantıda vurgulanan ana mesaj, elde edilen galibiyet, sürdürülen iç saha serisi ve şampiyonluk hedefi oldu. Saraloğlu, Galatasaray camiasını mutlu etmek için oynayıp kazanmaya devam edeceklerini ifade ederek, teknik heyet ve oyuncuların kenetlenmiş durumda olduğunu sözlerine ekledi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Teknik Direktör Okan Buruk’un, maçın ardından oyuncularıyla kutlama yapmak için sahaya girdiği sırada kendisine yakın hakemin elini sıkıp yoluna devam ettiğini belirterek, "Fakat hakem neden alınganlık gösterdi, anlamış değiliz" dedi.