Galatasaray'ın RAMS Park'ta Barcelona sınavı: 11. randevu öncesi veriler

Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. İlk hafta Galatasaray deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olurken, Barcelona evinde Feyenoord'u 5-1 yendi.

İki takımın Avrupa defteri:

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne dek 10 kez karşılaştı; bu maçla birlikte randevu sayısı 11 olacak. Resmî müsabakalarda sarı-kırmızılılar bu eşleşmelerde 1 galibiyet; Barça ise 6 galibiyet aldı, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Karşılaşmalarda Galatasaray 7 gol kaydederken, Barcelona 16 gol attı.

İki takım arasındaki son maç 17 Mart 2022'de İstanbul'da oynandı ve Barcelona bu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Galatasaray'ın Barça'ya karşı tek galibiyeti ise 23 Kasım 1994'te Ali Sami Yen Stadyumu'nda alınan 2-1'lik sonuç olarak kayıtlarda yer alıyor; o maçta günümüzde teknik direktör olan Okan Buruk yedekten girmişti.

Galatasaray'ın Avrupa karnesi:

Bu mücadeleyle birlikte Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki toplam karşılaşma sayısı 342 olacak; bugüne dek takım 341 maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 121 galibiyet, 130 mağlubiyet ve 90 beraberlik aldı. Rakip ağları 469 kez sarsan Cimbom, kalesinde ise 521 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen devler arenasında Galatasaray bugüne dek 135 maç oynadı; bu maçlarla birlikte sayı 136'ya yükselecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında 34 galibiyet, 69 mağlubiyet ve 32 beraberlik bulunuyor; Aslanlar bu turnuvada 140 gol attı, 233 gol yedi.

Teknik ekip, ev performansı ve İspanyollarla eşleşmeler:

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında şu ana dek 39 maçta görev yaptı; bu karşılaşma onun için 40. Buruk'un Avrupa'daki kaydı, Şampiyonlar Ligi grup ve eleme maçlarında 27, Avrupa Ligi'nde ise 12 müsabaka şeklinde; toplamda 15 galibiyet, 15 yenilgi ve 9 beraberlik var.

Galatasaray bugüne dek İspanyol takımlarıyla 36 kez karşılaştı. Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile yapılan bu maçlarda Cimbom 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Kulübün Avrupa'daki en önemli başarılarından biri ise 2000'de Real Madrid'i yenerek kazandığı UEFA Süper Kupa'dır.

Avrupa'da iç sahada RAMS Park performansı da dikkat çekiyor; sarı-kırmızılılar Union Saint-Gilloise mağlubiyetinin ardından oynadığı 3 iç saha maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, sahasında son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpoolu 1-0 yenmişti.

Barcelona'nın güncel durumu ve eşleşme hakimiyeti:

La Liga'da sezona güçlü başlayan Barcelona, oynadığı 8 lig maçının tamamını kazanarak ilerliyor; son olarak Getafe'yi 3-0 mağlup ettiler. İspanyol ekibi ligde 34 gol atarken, 7 gol yedi.

Barcelona ile Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında şimdiye dek toplam 16 resmi maç oynandı. İspanyol temsilcisi bu karşılaşmalarda 10 galibiyet; 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray ve Barcelona formalarını giymiş futbolcular arasında Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan, Inaki Pena, Yusuf Demir ve İlkay Gündoğan gibi isimler bulunuyor. Mauro Icardi ise Barcelona altyapısından yetişmiş ancak A takımda forma giymemiş oyuncu olarak kayıtlarda yer alıyor.

Hakem ataması:

Galatasaray ile Barcelona arasındaki müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Yardımcı hakemler Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti, dördüncü hakem Fabio Maresca olarak bildirildi. VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev yapacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTASINDA YARIN İSPANYOL TAKIMI BARCELONA'YI KONUK EDECEK. (ARŞİV)