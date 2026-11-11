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Galibiyete Türkiye'nin ihtiyacı var, hedef Belçika maçı

A Milli Takım'da Sergen Yalçın, Belçika maçı öncesi kadro, sakatlıklar ve genç oyuncuların şansı üzerine konuştu; hedef üç puan ve moral yükselişi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:08

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galibiyete Türkiye'nin ihtiyacı var, hedef Belçika maçı

Sergen Yalçın'ın maç öncesi değerlendirmesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Belçika karşılaşması öncesinde basına konuştu. Yalçın, takımın henüz galibiyetle tanışmadığını hatırlatarak, bu maça büyük bir sorumluluk duygusuyla hazırlandıklarını belirtti. "Galibiyete sadece benim ihtiyacım yok, bütün ülkenin ihtiyacı var" vurgusunu yapan teknik adam, hem oyuncuların hem de ülkenin moralini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kadroya ilişkin durum ve sakatlıklar

Yalçın, iki maçlık kısa süre içinde kadro tercihlerinin sınırlı olduğunu ifade etti. Bazı isimlerin kadroda yer alamayacağını net biçimde aktardı: Kenan ve Aral kadroda yer almıyor. Zeki içinse ilk 11'de başlama ihtimali düşük; ancak 20-30 dakika süre verilebileceği belirtildi. Sakatlıktan yeni dönen 3-4 oyuncunun olduğu, fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayanların ise maçın belirli bölümlerinde değerlendirilebileceği açıklandı.

Kaleci mevkisine dair de konuşan Yalçın, kadroya çağırdıkları dört kalecinin kendi kulüplerinde düzenli oynadığını söyleyerek, "kaleci mevkisinde hiçbir sorunumuz yok" ifadesini kullandı. Ayrıca Ferdi'nin tamamen hazır olduğunu ve yarın sahada olacağını duyurdu; Zeki için ise sınırlı süre planı tekrarlandı.

Taktik yaklaşım ve genç oyunculara fırsat

Yalçın, takımın oyun anlayışında bazı değişiklikler yapacaklarını ve bu maçta santrforla oynayacaklarını vurguladı. Rakibe ve maçın gerekliliklerine göre oyuncu tercihleri şekillenecek; oyuncu değişikliklerinin artık beşe çıkarılmış olmasının, oyunun gidişatını değiştirebilecek oyuncuların sahaya girmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Teknik direktör, genç oyuncuların gelişimini de ön plana aldı. 50'nin üzerinde bir oyuncu havuzları olduğunu, çağırdıkları kadronun yaklaşık %80'inin düzenli milli takım isimlerinden oluştuğunu; geri kalan %20'lik bölümün ise performansa göre değişebileceğini söyledi. Örnek olarak Kocaelispor'un genç kalecisi ve Galatasaray'dan Deniz gibi isimlere mesaj verildi: formayı hak eden herkes milli takıma gelebilir.

Hedefler, beklentiler ve kadro yönetimi

Yalçın, öncelikli hedeflerinin yarınki karşılaşmayı kazanmak olduğunu; A Ligi'nde kalabilmek için üç puanın önemine değindi. Başarıyı uzun vadeli planlarla görmekle birlikte, şu anki önceliklerinin Belçika maçı olduğunu belirtti. İki maçlık dönem için 26 kişilik kadroyu ideal bulduklarını, daha geniş çağrılar yapmak zorunda kalırlarsa kadronun 35-40 kişiye çıkacağını ifade etti.

Seçimlerin kişisel egolere dayalı olmadığını, amaçlarının ülkeyi mutlu etmek ve Türk futbolunu ilerletmek olduğunu söyleyen Yalçın, kadroya alınmayan oyuncuların üzülmesini anladıklarını ancak tercihlerin şeffaf ve liyakata dayalı olduğunu vurguladı. İrfan Can'ın bu kampa çağrılmadığını, ancak bir sonraki kampa gelebileceğini ifade etti.

Basın toplantısında oyuncularla iletişimin gayet iyi olduğunu aktaran Yalçın, bireysel ve grup toplantılarıyla sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını, oyuncularla herhangi bir problem bulunmadığını belirtti. Son olarak kamuoyuna çağrıda bulunarak, kendisini eleştirmekte serbest olunmasını ama oyunculara yönelik gereksiz olumsuz yorumlardan kaçınılmasını istedi; oyuncuların güçlü tutulmasının Türk futbolunun geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yalçın sözlerini, "Ülke olarak hep beraber başaracağız" cümlesiyle tamamlayarak, yarın saha içinde hem iyi bir oyun hem de moral yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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