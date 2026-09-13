Gazetecinin ve kameramanın ortak başlangıcı: Gürkan Sayın ile Hatice Sena Uyaner evlendi

İhlas Haber Ajansı'nda mutlu gün

İHA Ankara büro kameramanı Gürkan Sayın ile Sabah Gazetesi muhabiri Hatice Sena Uyaner hayatlarını birleştirdi. Kurtuluş Parkı'ndaki Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda yapılan törende genç çiftin "evet" demesiyle salonda büyük alkış yükseldi. Mutlu günlerinde aileleri, yakın dostları ve mesai arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.

Tören ve katılımcılar:

Törene İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci ve İdari İşler Şefi Demet Keser Soyuçok başta olmak üzere kurumdan birçok isim katıldı. Nikâh salonundaki törenin ardından tebrikler ve kutlamalarla gün sürerken, çiftin yakın çevresi bu anı paylaştı.

Çiftin sözleri:

Damat Gürkan Sayın, nikâh sonrası duygularını "Sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. İHA ekibine de bu özel günüme geldiği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İHA'da bekar kimsenin kalmamasını diliyorum. İnşallah hepiniz evlenirsiniz" sözleriyle dile getirdi.

Gelin Hatice Sena Uyaner ise "Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel şeyler olur. Peruk bakımlarıyla ilgileneceğiz. Belki bırakır peruğu" ifadelerini kullandı.

Nedime Ece Nur Öztürk de arkadaşlarının mutluluğuna tanık olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Başlarda erkek tarafıydım, sonradan kız tarafı oldum. Bir ömür boyu mutlu olsunlar" dedi.

Gün içinde ayrıca Gürkan Sayın'ın sabah saatlerinde Muhabirler Derneği tarafından Yılın Savunma Haberi ödülüne layık görüldüğü kaydedildi; bu başarı, çiftin özel gününe ayrı bir anlam kattı.

İHLAS HABER AJANSI (İHA) ANKARA BÜRO KAMERAMANI GÜRKAN SAYIN, SABAH GAZETESİ MUHABİRİ HATİCE SENA UYANER İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.