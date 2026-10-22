Gazi Mahallesi'nde zemin çökmesi sonrası 40 kişi tahliye edildi

Gazi Mahallesi'nde 3 katlı binada zemin çökmesi

Mersin merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın zemininde meydana gelen çökme nedeniyle 40 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Ekiplerin yaptığı ilk inceleme sonrası binanın kullanıma uygun olmadığına karar verildi ve sakinler güvenli bir şekilde binadan uzaklaştırıldı. Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve tahliye edilen vatandaşlara durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilenler, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.

sakinlerin iddiası:

Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışlarla ilişkili olduğunu belirtti. Demirtaş, iptal edilen bir logar giderinin ardından yağmur sularının farklı bir güzergah bularak binanın kenarındaki betonun altındaki toprağı boşalttığını, bunun daha önce hafif çökmelere yol açtığını ve bölgede daha önce tamirat yapıldığını aktardı. Demirtaş, yaşananların görülmesi üzerine komşuların AFAD'a haber verdiğini ve polis ile kaymakamlığın hızlı müdahalesi için yetkililere teşekkür etti.

Olayla ilgili resmi kurumlarca yapılacak detaylı değerlendirme ve zemin etütlerinin ardından binanın durumu hakkında nihai kararın verileceği bildirildi.

MERSİN’DE 3 KATLI BİR BİNANIN ZEMİNİNDE MEYDANA GELEN ÇÖKME NEDENİYLE 40 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ. BİNA SAKİNLERİ, YENİŞEHİR BELEDİYESİNE AİT MİSAFİRHANEYE NAKLEDİLDİ.