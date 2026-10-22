Kolonlarda tedirginlik: Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

Eyüpsultan'da riskli yapı tespiti

İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada kolonlardan duyulan sesler, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri yönlendirildi; aralarında belediye mühendislerinin de olduğu ekipler inceleme yaptı.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların kolonlardan ses geldiği yönündeki şikâyeti sonrası olay yerine giden ekipler binayı kontrol etti. Yapılan değerlendirme sonucu belediye mühendisleri binanın riskli olduğuna karar verdi. Güvenlik gerekçesiyle bina sakinlerinin tamamı tahliye edildi, bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Güvenlik önlemleri ve sonraki adım:

Olay yerinde güvenliği sağlamak amacıyla zabıta ekipleri binanın çevresini bariyerlerle kapattı ve yakın bölgelere uyarılar yapıldı. Yetkililer, binanın yıkım tarihine ilişkin kararın verilebilmesi için daha detaylı teknik incelemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Sürecin netleşmesinin ardından ilgililere ek bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi