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Samet Akaydın: gerçek takım olma yolunda istikrar ve rekabetin gücü

Samet Akaydın, Trabzonspor'da artan birlik ve rekabetin takımı 'gerçek takım' kimliğine yaklaştırdığını, hedeflerinin istikrar olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samet Akaydın: gerçek takım olma yolunda istikrar ve rekabetin gücü

Samet Akaydın takım içindeki birlikten memnun

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Hearts karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına konuştu. Akaydın, takımda oluşan çalışma disiplinine ve saha içi birlikteliğe dikkat çekti.

Çalışma disiplini ve hedefler:

Akaydın, 'Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes işin ciddiyetinde' diyerek antrenmanlardaki ciddiyeti vurguladı. Hem ligde hem de Konferans Ligi'nde her maç için kazanma hedefiyle çıktıklarını belirten oyuncu, takımın performansını istikrarlı şekilde yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. Akaydın, oyuncuların yüzde 100'ünü vermeye çalıştığını ve bunun sürmesi halinde güzel günlerin kendilerini beklediğini ekledi.

Koç iletişimi ve rekabetin etkisi:

Teknik direktörün oyuncularla iletişimini öven Akaydın, bu iletişimin takım içindeki rekabeti olumlu yönde güçlendirdiğini söyledi. 'Hoca geldikten sonra antrenmanlarda çok güzel bir rekabet oluşmaya başladı' diyen Akaydın, oynayan ve oynamayan herkesin kendini değerli hissetmesinin performansa yansıdığını vurguladı. Bu ortamın takım kimliğini pekiştirdiğini belirtti.

Bir stoper olarak takım arkadaşlarının performansından memnun olduğunu ifade eden Akaydın, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında ortaya konan mücadeleyi örnek gösterdi. Savunma oyuncuları arasındaki arkadaşlık ve saha içi rekabetin savunmayı güçlendirdiğini söyleyen Akaydın, Çaykur Rizespor maçı öncesi aynı disiplinin korunmasının önemine dikkat çekti. Oyuncu, sözlerini 'Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz' diyerek noktaladı.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin, takımda oluşan birlik ve beraberliğe dikkat...

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin, takımda oluşan birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Herkes yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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