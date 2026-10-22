Öğrencilerin meydan okuması: Slavija'da on binler vucic'e karşı ses verdi

Slavija mitingi ve katılımın mesajı:

Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesinde, iki yıldır devam eden iktidar karşıtı protestolardan doğan Öğrenci Listesi hareketinin Slavija Meydanı'ndaki son mitingine on binlerce kişi katıldı. Öğrencilerin öncülük ettiği hareket, seçim atmosferinin gergin olduğu bir dönemde değişim çağrısını yüksek sesle tekrarladı.

Miting boyunca atılan sloganlar arasında "Zafer" ve "Vucic gidiyor" öne çıktı. Hareket, tek bir siyasi lidere bağlı kalmayı reddeden bir yapı olduğunu vurguluyor; akademisyenler, doktorlar, sanatçılar, aktivistler ve farklı mesleklerden isimler aynı platformda yer alıyor.

Adayların mesajları ve talepler:

Öğrenci Listesi'nin birinci sıra adayı olan kardiyolog Ilija Srdanovic, mitingde yaptığı konuşmada, "Bizim milletvekilliği görevimiz sizi, yani halkın elinde olacak. 25 Ekim'de Sırbistan kazanacak. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü öğrenciler kazanıyor" dedi ve hareketin seçimlerde değişim iddiasını öne çıkardı.

Öğrenci temsilcilerinden Natalija Stepanovic, taleplerin ancak iktidarın değişmesiyle karşılanabileceğini belirterek, "150 sene sonra birileri; ‘Değişim burada başlamıştı’ diyecek" ifadelerini kullandı. Hareketin adaylarından oyuncu Tihomir Stanic ise yargı bağımsızlığı vurgusu yaptı: "Kişisel menfaatlerden ve siyasi baskılardan arındırılmış bir yargı ve savcılık sistemi istiyoruz. Artık herkesin kanun önünde eşit olmadığı sistemden bıktık. Sırbistan, özgürlüğü, adaleti ve hesap verebilirliği hak ediyor."

Siyasi rekabet ve seçim gündemi:

İktidarda 12 yıldır bulunan ve 25 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde başbakan adayı olan Aleksandar Vucic de Belgrad'ın başka bir bölgesindeki bir spor salonunda son mitingini düzenledi. Vucic, SNS öncülüğündeki "Birleşik Sırbistan" listesinin başbakan adayı olarak seçimleri birkaç yüz binlik farkla kazanmayı beklediğini söyledi.

Anketler, Öğrenci Listesi ile Vucic liderliğindeki sağcı koalisyon arasında başa baş bir yarış öngörüyor. Bu yakın rekabet, seçim gecesi her iki tarafın da zafer iddiasında bulunmasına yol açabilecek belirsizlik endişesini beraberinde getiriyor. Vucic, seçim gecesi olağanüstü bir durum yaşanmayacağını ve kazananların kutlama yapacağını ifade etti.

Seçimlerin ülkenin siyasi geleceği açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor. 6,5 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, uzun yıllardır iktidarda olan Vucic liderliğindeki blok ile 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan facianın ardından başlayan yolsuzluk protestolarından doğan "Öğrenci Listesi - Öğrenciler Kazanıyor" hareketi arasındaki mücadele öne çıkacak.

Ülkede son parlamento seçimleri 17 Aralık 2023'te yapılmıştı; bir sonraki planlanan genel seçimler 2027 Aralık ayında gerçekleşecekti. Ancak iki yıldır süren protestoların ardından Vucic erken seçime gitme kararı aldı ve bu dönem Sırbistan'da siyasi gerilimin en yüksek olduğu anlardan biri olarak kayda geçti.

Sırbistan’da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesinde öğrenciler öncülüğünde gerçekleştirilen ve iki yıldır devam eden iktidar karşıtı protestolardan doğan Öğrenci Listesi adlı hareketin son mitingine on binlerce kişi katıldı.