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Yağmur suları zemini boşalttı: üç katlı bina tedbirle boşaltıldı

Mersin Yenişehir'de yağış nedeniyle zemin çöktü, üç katlı bina tedbirle boşaltıldı; 40 kişi belediye misafirhanesine yerleştirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmur suları zemini boşalttı: üç katlı bina tedbirle boşaltıldı

olay yeri ve tahliye:

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi. Oluşan hasar ve güvenlik riski nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve 40 kişi geçici olarak tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yenişehir Belediyesi misafirhanesine nakledildi.

ekip müdahalesi ve inceleme:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulunarak, bina sakinlerine durum hakkında bilgi verdi.

sakinlerin aktardıkları:

Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından gerçekleştiğini belirtti. Demirtaş, mahalledeki logar giderinin iptal edilmesi sonucu yağmur sularının farklı bir güzergâh bularak binanın kenarındaki betonun altındaki toprağı boşalttığını, daha önce de hafif çöküntüler yaşandığını ve tamir edildiğini anlattı. Durumu fark eden komşuların AFAD'a haber vermesiyle ekiplerin geldiğini, yetkililere ve emniyete teşekkür ettiklerini söyledi.

Mersin’de 3 katlı binada zemin çökmesi: 40 kişi tahliye edildi

Mersin’de 3 katlı binada zemin çökmesi: 40 kişi tahliye edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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