Kavşak bekleyişi son buldu: arkadan çarpma sonucu üç kişi yaralandı

kavşakta meydana gelen çarpışma:

Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş Yolu Kazım Karabekir Caddesi'nde saat 19.40 sıralarında bir otomobil kavşakta bekleyen araca çarptı. Kazaya, sürücü M.Ç. (52) idaresindeki 06 EDE 392 plakalı araç ile kavşakta bekleyen sürücü Ö.S. (26) yönetimindeki 06 FDS 936 plakalı otomobil karıştı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu 06 EDE 392 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.S. (21), Y.S. (20) ve E.Y. (24) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde ilk incelemeyi yapan polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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