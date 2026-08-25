Gazi Serdar Çetkin için Rüstempaşa Camii'nde birlik ve dua gecesi

Gazi Serdar Çetkin için Rüstempaşa Camii'nde mevlid

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, vefatının birinci yılı dolayısıyla Gazi Serdar Çetkin anısına Rüstempaşa Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edilerek anma gerçekleştirildi.

programın içeriği:

Mevlid sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler, Gazi Serdar Çetkin ve ebediyete irtihal eden tüm gaziler için toplu dualar edildi. Tilavet ve dualarda vefat edenlerin ruhlarına bağışlama niyetiyle anma yapıldı.

katılımcılar:

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, aile fertleri ve yakınları katıldı. Aile, meslektaşlar ve protokol program boyunca Çetkin'i saygıyla yad etti.

Gecede yapılan dualar ve tilavetle anma son bulurken, katılımcılar dayanışma ve minnet duygularını dile getirdi.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE, GAZİ SERDAR ÇETKİN’İN VEFATININ SENEYİ DEVRİYESİ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN MEVLİD PROGRAMINDA KUR’AN-I KERİM OKUNARAK DUALAR EDİLDİ.