Otoyolda sahte polis taktiği bozuldu: üç şüpheli jandarmada

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe uyandıran bir ticari aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada bulunan kişiler sorgulanırken, aramada ele geçirilen eşya ve dövize ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırma ve koordineli çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yöntemiyle hareket ettikleri belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlıların ifadeleri ve soruşturma işlemleri sürdürülüyor.

ele geçirilenler ve soruşturma:

Aramada ele geçirilenler arasında 6 adet altın bilezik, 27 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük, 2 çift küpe, 5 adet bileklik, 5 adet kolye yer aldı. Ayrıca para ve döviz olarak 25 adet 100 TL banknot, 37 adet 200 TL banknot, 34 adet 100 dolar, 2 adet 50 dolar, 1 adet 20 dolar, 44 adet 50 euro, 1 adet 200 euro, 2 adet 100 euro, 1 adet 20 euro, 1 adet 5 euro ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar Otoyol Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından yürütüldü. Gözaltına alınan zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAHTE POLİSLER JANDARMAYA YAKALANDI