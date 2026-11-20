Uygulamanın amacı ve kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde gıda israfını engellemeyi hedefleyen yeni bir uygulama hayata geçirdi. Ziyaretçilerin tüketemedikleri yiyecekleri alıp evlerine götürebilmelerine olanak tanıyan uygulama ilk etapta Udma Peynir Müzesinin restoran bölümünde başladı. Uygulamanın ilerleyen günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tüm tesislerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uygulamanın işleyişi:

Uygulama, özellikle kahvaltı hizmetlerinde ortaya çıkan artakalan yemeklerin israf edilmesini önlemeye odaklanıyor. Ziyaretçiler ücretini ödedikleri hizmetlerde tüketemedikleri yiyecekleri %100 geri dönüşümlü paket kaplara koyarak evlerine götürebiliyor. Udma Peynir Müzesi Tesis Müdürü Serdar Geyyaz uygulamaya ilişkin, "Udma Peynir Müzesi restoran bölümünde kahvaltı veriyoruz. Kahvaltıda israfın önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamaya başladık. 100’de 100 geri dönüşümlü paket kaplarımızda kahvaltılarında artan kahvaltılık ürünleri müşterilere veriyoruz. İsrafın önüne geçmek amacımız. ‘İsraf olmasın fazlası size emanet’ sloganıyla müşterilerimize sunduğumuz bu hizmette çok olumlu geri dönüşler aldık" dedi.

Ziyaretçi görüşleri:

Uygulama, ziyaretçilerden de olumlu geri dönüşler aldı. Aydın Efeler ilçesinden ailesiyle Gaziantep’e gelen Emir Efe Özkul, "Hem gıda israfına karşı mücadelede hem de geri dönüşüm açısından güzel bir uygulama. Aydın’da kahvaltı veren mekanlarda böyle bir uygulama yok. İlk defa görüyorum bu uygulamayı. Aydın’a gittiğimde tavsiye edip bahsedeceğim" dedi.

Mersin’den gelen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ümit İçin, uygulamanın başarısına dikkat çekerek, "Öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte Gaziantep’in lezzetlerini tatmaya geldik. Böyle bir uygulamayla karşılaştık. Eski toplumlardan bu yana, göçebe ve yarı göçebelerde fazla kalan yiyecekleri aslında doğaya salarlar ve yırtıcı hayvanların bundan faydalanması beklenirdi. Bu tür uygulamalar artık olmasa da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu uygulama gayet başarılı. Umarım bu uygulama tüm şehirlerimizde yaygınlaşır" ifadelerini kullandı.

Başak Kosalı ise, "Bugün ailemizle birlikte buraya yemek yemeye geldik ve böyle bir uygulamayla karşılaştık. İsrafı önlemek adına uygulamalar yapılmış ve çok hoşumuza gitti. Tüm ülkeye yayılmasını umuyoruz" derken, Ankara’dan gelen Alper Eroğlu da uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi: "Görünce uygulamayı çok beğendim. Serpme kahvaltı ülkemizde genellikle israfa yol açıyor. Beğenmemize rağmen gerçekten bitiremedik kahvaltıyı ama bu uygulama çok güzel olmuş. Hem hizmetten hem de bu yeni uygulamadan çok memnun kaldık".

Değerlendirme ve yaygınlaştırma hedefi:

Belediyenin başlattığı bu adım, hem gıda israfını azaltmayı hem de geri dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlıyor. Uygulamanın ilk örneği olarak Udma Peynir Müzesi’nde alınan olumlu geri bildirimler, projenin diğer tesislere taşınması yönündeki planları destekliyor. "İsraf olmasın fazlası size emanet" sloganıyla duyurulan uygulama, hem hizmet kalitesi hem de çevresel bilinç açısından örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLERİNDE GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ZİYARETÇİLERİN TÜKETEMEDİKLERİ YİYECEKLERİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KAPLARDA EVLERİNE GÖTÜREBİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYAN YENİ BİR UYGULAMA BAŞLATTI.