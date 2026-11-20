Cop31'de erişilebilirlik uygulamaları

Antalya'da süren COP31 İklim Zirvesi, alan tasarımı ve hizmet organizasyonuyla erişilebilirlik alanında örnek teşkil ediyor. Mavi ve Yeşil Bölgeyi kapsayan toplam 1.100.000 m²lik alanda engelsiz planlama yapıldı; organizasyon, engelli katılımcıların etkinliklere eşit ve güvenli biçimde katılmasını amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan erişilebilirlik düzenlemeleri, hem fiziksel altyapı hem de personel desteğiyle hayata geçirildi. Erişilebilirlik ekibinin sorumlusu Mustafa Ertok, yapılan planlamayı ‘kimseyi geride bırakmama’ ilkesiyle ilişkilendiriyor.

Saha düzenlemeleri ve gönüllü ekip:

Alan içinde erişilebilirlik hizmetini sağlayan ekip 114 kişilik bir yapı; bunun 102'si mor yelekli gönüllülerden oluşuyor. Mor yelekliler, ziyaretçilere rehberlik, eşlik ve anlık destek sağlamak üzere sahada sürekli görev yapıyor. Ayrıca dışarıdan engeli anlaşılmayan katılımcılar için ‘ayçiçeği’ motifli yaka kartları kullanılarak ihtiyaç sahiplerinin görünürlükleri artırıldı.

Fiziksel donanım kapsamında alanlarda 16 akülü ve 77 tekerlekli sandalye bulunuyor. Görme engelliler için kılavuz iz yolları, sarı yürüyüş şeritleri, kabartmalı alfabe ve kabartmalı haritalar ile yönlendirme yapılıyor. Yön tabelaları ve Braille işaretlemeler, alan içi dolaşımı kolaylaştıracak şekilde yerleştirildi.

Hizmet kapsamı ve kullanıcı geri bildirimleri:

Organizasyon, Birleşmiş Milletler akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli delegenin başvurularını karşılayacak şekilde düzenlendiğini belirtiyor. Mustafa Ertok, 'Şu ana kadar 521 katılımcının hem ulaşım hem de alan içi ihtiyaçlarını giderdik. Konaklamadan ulaşım noktasına kadar bütün düzenlemelerimizi engelli bireylerin daha rahat gelebileceği şekilde yaptık' diyor ve erişilebilirliği 'bir insan hakkı' olarak tanımlıyor.

Hizmet verilerinde ayrıca 748 kez tekerlekli sandalye desteği sağlandığı, 31 salonda işaret dili tercümanlığı sunulduğu ve görme engellilere sesli yönlendirme ile refakat desteği verildiği vurgulanıyor. İşitme engelliler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 30 işaret dili tercümanı görev yapıyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler de olumlu. Avrupa Parlamentosu'ndan bedensel engelli milletvekili Michele Picaro, 'Bana sundukları bu harika hizmet için kendilerine teşekkür etmek isterim. Hizmet kalitesi yüzde 100'dü' diyerek organizasyonu övdü. Engelsiz Dünya Federasyonu Başkan Yardımcısı Bircan Çalpan ve eşi Talya Köybaşı da alandaki düzenlemelerin ve mor yeleklilerin desteğinin günlük katılımı kolaylaştırdığını belirtti.

Erişilebilirlik görevlisi Nisa Simge Özcan, tüm engellerin dışarıdan görünür olmadığını hatırlatıyor: 'Otizm veya nörodiverjans gibi durumlarda kişiler yoğun uyaran altında zorlanabiliyor. Bu nedenle alanda 7 sessiz oda (Quiet Room) hazırlandı.' Sessiz odalar, duyusal hassasiyeti olan katılımcıların dinlenmesi ve uyarılardan uzaklaşması için tasarlandı.

Katılımcılardan Destan Yücel, mor yeleklilerin sürekli destek sunduğunu ve görme engelliler için sağlanan sarı çizgiler ile kabartmalı alfabenin hareketliliği kolaylaştırdığını vurguladı. Yücel, COP31'e 'engellilerin sesini duyurmak' amacıyla katıldıklarını da sözlerine ekledi.

Genel değerlendirme olarak COP31 kapsamında yapılan erişilebilirlik yatırımları, mekan tasarımı, yönlendirme ve insan desteğinin birleşimiyle hem fiziksel hem de duyusal erişimi gözetiyor. Organizasyonun uygulamaları, benzer büyük etkinlikler için örnek model niteliği taşıyor ve katılımcıların eşit katılımını sağlama hedefini somut adımlarla destekliyor.

COP31, Engellilerin erişiminde 196 ülkeye örnek oldu