kongre açılışı ve hedefleri

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Uluslararası Akademik Platform (AKAP) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda başladı. Açılış, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Abdülselam Karakoç tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi.

Kongrede toplam 126 bildiri sunulacak; bunun 67'si yurt dışından, 59'u yurt içinden kabul edildi. Bildirilerden 27'si yüz yüze, 99'u çevrim içi paylaşılacak; çevrim içi sunumlar AKAP internet sitesinden takip edilebilecek.

açılış konuşmalarında öne çıkanlar

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, kongrenin amacını geçmişi anmakla kalmayıp inanç ile medeniyet arasındaki bağı yeniden yorumlamak ve mirası yeni bir perspektifle değerlendirmek olarak tanımladı. Ertuğrul, etkinliğin insanlığın ortak düşünce ve değer dünyasını ilgilendiren meseleleri ele aldığını vurguladı.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ise, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenlerin sunacağı çalışmaların toplumun gelişimine katkı sağlayacağını belirterek inanç ve medeniyetin sahip olduğu yüksek anlamlara dikkat çekti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, üniversitenin misyonunun "iyi insan yetiştirmek" olduğunu ifade etti. Koç, konuşmasında psikolojinin nasıl bir değerler sistemiyle ilişkilendirilmesi gerektiğine değinerek, insanın zorluklar içinde bile hayata devam etme erdemi ve nimetin, külfetin algılanış biçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise üniversitenin akademik bilginin yanı sıra toplumsal fayda ve kültürel birikime sahip çıkma sorumluluğunu önemsediğini söyledi. Sözbir, kongrenin farklı disiplinleri bir araya getirerek inanç ve medeniyet ilişkisinin çeşitli boyutlarını tartışmaya açacağına inandıklarını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

açılış oturumu ve yapay zeka tartışmaları

Açılış oturumunu yöneten Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş yönetiminde gerçekleştirilen sunumlarda; Prof. Dr. Kadir Canatan "İnançtan Medeniyete: Toplumsal Enerjinin Akışı ve Yeniden İnşası", Prof. Dr. Metehan Uzun "Yapay Zeka Çağında İnsan Beyni ve Ahlak Medeniyetinin Dönüşümü" başlıklı sunumlarını paylaştı. Prof. Dr. Muhammet Özdemir ise "ABD-Çin Pragmatizmi Bağlamında Teknoloji-Yapay Zekâ Felsefesi ve Medeniyet Perspektifi" konusundaki katkısıyla oturuma farklı bir boyut kattı.

Açılışta yapay zeka ve dijital teknolojilerin yerel medeniyet değerlerimize göre uyarlanmasının önemi vurgulandı. Konuşmalarda samimiyet, inanç, ahlak ve fedakârlık gibi değerlerin teknolojik dönüşüm sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlarla baş etmede belirleyici roller oynayabileceği belirtildi.

bilimsel oturumlar ve disiplinler arası tartışma

Kongre, ilahiyat ve din bilimleri merkezli olmak üzere tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, sanat, kültür ve medeniyet araştırmaları alanlarından akademisyenleri ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Yüz yüze ve çevrim içi oturumlar şeklinde organize edilen programda katılımcılar çeşitli disiplinler arasındaki ilişkilere dair akademik tartışmalar yürüttü.

Oturumlarda ele alınan konular arasında din ve toplum ilişkileri, inanç sistemleri, İslam düşüncesi ve medeniyeti, dinler tarihi, dini ve kültürel miras, ahlak ve değerler, felsefi düşünce, medeniyetlerin oluşumu ve etkileşimi, modern dünyada din ve inanç, toplumsal değişim ile kültürel kimlik ve güncel dini meseleler yer aldı. Katılımcılar özgün araştırmalarını ve değerlendirmelerini bu başlıklar çerçevesinde sundu.

Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi'nin ilk günü, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi. Kongre süresince sunulan bildiriler ve yapılan tartışmaların, inanç ile medeniyet arasındaki ilişkinin daha geniş ve derin bir biçimde anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE ULUSLARARASI AKADEMİK PLATFORM (AKAP) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 67’Sİ YURT DIŞINDAN, 59’U YURT İÇİNDEN OLMAK ÜZERE 126 BİLDİRİNİN SUNULACAĞI “ULUSLARARASI İNANÇ VE MEDENİYET ARAŞTIRMALARI KONGRESİ” BAŞLADI.