Saha incelemesi ve katılımcılar:

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Muğla Mavi Bayrak Koordinatörü Gürcan Kaya ve SARÇED Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çalık ile birlikte Sarısu Kanalı'nda incelemelerde bulundu.

Analizlerin değerlendirilmesi:

İncelemeler kapsamında kanalda yürütülen aylık su analizlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantıda mevcut su kalitesi, kirliliğin çevresel etkileri ve raporlarda öne çıkan hususlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Koruma ve izleme önerileri:

Katılımcılar, Sarısu Kanalı'nın su kalitesinin korunması, olası çevre kirliliğinin önlenmesi ve kanalın ekolojik yapısının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde fikir birliğine vardı. Düzenli analizlerin sürdürülmesi ve alınacak önlemlerin koordineli uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

ORTACA KAYMAKAMI KENAN AKTAŞ, SARISU KANALI’NDA SU KİRLİLİĞİNE YÖNELİK İNCELEMELERDE BULUNDU.