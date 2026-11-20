Sarı kodlu yağış uyarısı Erzincan ve çevresine

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, 21 Kasım Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel ve kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Kurumun değerlendirmesine göre uyarı döneminin 21 Kasım saat 09.00'da başlayıp 22 Kasım saat 09.00'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Uyarının kapsamı:

Açıklamada, yağışların cumartesi akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur şeklini alabileceği, yüksek kesimlerde ise kar görülebileceği vurgulandı. Öne çıkan bölgeler arasında Erzincan illeri ile çevre iller açıkça yer aldı ve sarı kodlu meteorolojik uyarının etkili olacağı bildirildi.

Olası etkiler ve önerilen tedbirler:

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşlara özellikle su taşkınları riski olan low-lying alanlarda dikkatli olmaları, gereksiz yolculuklardan kaçınmaları, araç sürücülerinin meteorolojik durumu takip ederek tedbir almaları ve yetkililerin uyarılarını izlemeleri önerildi.

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI