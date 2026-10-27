Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5898 -0,12%
Bist 11.233,03 +0,73%
Altın Gram 6.460,28 -0,05%
EUR/USD 1,1153 -0,23%
Brent Petrol 110,04 -0,63%
--°

Gaziantep FK kupada Etimesgut'u 4 golle geçti

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Etimesgut SK'yi 4-0 yendi; Enver Kulasin, Efe Sarıkaya, Karamba Gassama ve Halil Dervişoğlu gol attı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK kupada Etimesgut'u 4 golle geçti

Maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep FK, Etimesgut Atatürk Stadı'nda konuk olduğu Etimesgut SK'yi 4-0 mağlup ederek tur atladı.

Karşılaşma boyunca Gaziantep FK hücum etkinliğini korurken, Etimesgut SK rakibin temposuna cevap veremedi. Maçın hakem triosu Melih Aldemir, Samet Çavuş, Kurtuluş Aslan olarak görev yaptı.

Gol düğümleri ve maçın belirleyicileri:

Gaziantep FK'nin skor üstünlüğü erken geldi; Enver Kulasin (dk. 7) ile takım 7. dakikada öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Efe Sarıkaya (dk. 41) farkı ikiye çıkardı ve devreye üstünlükle giren konuk ekip, ikinci yarıda kontrolü bırakmadı. Karamba Gassama (dk. 74) farkı açarken maçın son anlarında Halil Dervişoğlu (dk. 90+2) skoru belirledi.

Gaziantep FK'nin hızlı hücum ve set organizasyonlarındaki etkinliği, Etimesgut'un defans hattındaki aksaklıklarla birleşince skor üstünlüğü sürdürüldü.

Kadro ve hakemler:

Stat: Etimesgut Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Samet Çavuş, Kurtuluş Aslan

Etimesgut SK: Muhammed Halit Biçerpanlı, Baran Kayıkçı, Bora Ulu, Mertcan Albayrak (Ümit Bayraktar dk. 61), Furkan Eliaçık, Hasan Kılıç (Oktay Kısaoğlu dk. 77), Efe Arıgün (Eren Emre Aydın dk. 63), Hayrullah Erkip (Muhammed Durmuş dk. 76), Batuhan Yılmaz, Furkan Ceylan, Orkun Ahmet Dedeoğlu (Efecan Mızrakcı dk. 61). Yedekler: Siraç Tüfekçi, Yasin Ozan, Ahmet Şahin, Serhat Akın Özdemir, Yusuf Tekin. Teknik Direktör: Aykan Atik.

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Sabahattin Destici, Efe Sarıkaya, Myenty Abena, Enver Kulasin (Deian Sorescu dk. 68), Karamba Gassama, Victor Gidado (Mervan Müjdeci dk. 78), Mehmet Ali Genç, Juninho Bacuna (Alexandru Maxim dk. 61), Mirza Cihan (Kacper Kozlowski dk. 61), Trivante Stewart (Halil Dervişoğlu dk. 62). Yedekler: Cemilhan Aslan, Luis Perez, Drissa Camara, Loubadhe Sylla, Kerim Çalhanoğlu. Teknik Sorumlu: Orhan Ak.

Goller: Enver Kulasin (dk. 7), Efe Sarıkaya (dk. 41), Karamba Gassama (dk. 74), Halil Dervişoğlu (dk. 90+2) (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Mertn Albayrak, Hayrullah Erkip (Etimesgut SK); Juninho Bacuna (Gaziantep FK).

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURUNDA ETİMESGUT SK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI GAZİANTEP FK’YA 4-0 MAĞLUP...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURUNDA ETİMESGUT SK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI GAZİANTEP FK’YA 4-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken gol ev sahibine yetmedi: Aliağa FK kupada tura yükseldi
images

Suhail 2027 FIBA dünya kupası'nın maskotu olarak Doha'da tanıtıldı
images

Samsunspor çift idmanla Başakşehir sınavına hazırlanıyor
images

Stadyumda aile sıcaklığı: Niğde'de kadın ve çocuklara ücretsiz maç hakkı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa teknik üniversitesi Çinli döküm enstitüsüyle yeni araştırma hattı açıyor

Atatürk Üniversitesi'nden Türkiye–Suudi Arabistan yükseköğretim köprüsü

Ankara emniyeti 29 Ekim ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için güvenlik planlarını gözden geçirdi

Kastamonu'da caddede tüfekle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı