Gaziantep FK kupada Etimesgut'u 4 golle geçti

Maç özeti:
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep FK, Etimesgut Atatürk Stadı'nda konuk olduğu Etimesgut SK'yi 4-0 mağlup ederek tur atladı.
Karşılaşma boyunca Gaziantep FK hücum etkinliğini korurken, Etimesgut SK rakibin temposuna cevap veremedi. Maçın hakem triosu Melih Aldemir, Samet Çavuş, Kurtuluş Aslan olarak görev yaptı.
Gol düğümleri ve maçın belirleyicileri:
Gaziantep FK'nin skor üstünlüğü erken geldi; Enver Kulasin (dk. 7) ile takım 7. dakikada öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Efe Sarıkaya (dk. 41) farkı ikiye çıkardı ve devreye üstünlükle giren konuk ekip, ikinci yarıda kontrolü bırakmadı. Karamba Gassama (dk. 74) farkı açarken maçın son anlarında Halil Dervişoğlu (dk. 90+2) skoru belirledi.
Gaziantep FK'nin hızlı hücum ve set organizasyonlarındaki etkinliği, Etimesgut'un defans hattındaki aksaklıklarla birleşince skor üstünlüğü sürdürüldü.
Kadro ve hakemler:
Stat: Etimesgut Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Samet Çavuş, Kurtuluş Aslan
Etimesgut SK: Muhammed Halit Biçerpanlı, Baran Kayıkçı, Bora Ulu, Mertcan Albayrak (Ümit Bayraktar dk. 61), Furkan Eliaçık, Hasan Kılıç (Oktay Kısaoğlu dk. 77), Efe Arıgün (Eren Emre Aydın dk. 63), Hayrullah Erkip (Muhammed Durmuş dk. 76), Batuhan Yılmaz, Furkan Ceylan, Orkun Ahmet Dedeoğlu (Efecan Mızrakcı dk. 61). Yedekler: Siraç Tüfekçi, Yasin Ozan, Ahmet Şahin, Serhat Akın Özdemir, Yusuf Tekin. Teknik Direktör: Aykan Atik.
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Sabahattin Destici, Efe Sarıkaya, Myenty Abena, Enver Kulasin (Deian Sorescu dk. 68), Karamba Gassama, Victor Gidado (Mervan Müjdeci dk. 78), Mehmet Ali Genç, Juninho Bacuna (Alexandru Maxim dk. 61), Mirza Cihan (Kacper Kozlowski dk. 61), Trivante Stewart (Halil Dervişoğlu dk. 62). Yedekler: Cemilhan Aslan, Luis Perez, Drissa Camara, Loubadhe Sylla, Kerim Çalhanoğlu. Teknik Sorumlu: Orhan Ak.
Goller: Enver Kulasin (dk. 7), Efe Sarıkaya (dk. 41), Karamba Gassama (dk. 74), Halil Dervişoğlu (dk. 90+2) (Gaziantep FK).
Sarı kartlar: Mertn Albayrak, Hayrullah Erkip (Etimesgut SK); Juninho Bacuna (Gaziantep FK).
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURUNDA ETİMESGUT SK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI GAZİANTEP FK’YA 4-0 MAĞLUP OLDU.
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