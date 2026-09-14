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Süper lig 5. haftası: Galatasaray liderliğe yükseldi, Fenerbahçe puan kaybetti

Süper Lig 5. haftasında Galatasaray 13 puanla lider oldu, Beşiktaş 12 puana yükseldi; Fenerbahçe Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper lig 5. haftası: Galatasaray liderliğe yükseldi, Fenerbahçe puan kaybetti

haftanın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Galatasaray evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Beşiktaş ise konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi. Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı; Trabzonspor Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray 13 puanla lider durumda, Beşiktaş 12 puana ulaştı. Haftada oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol kaydedildi.

maç sonuçları:

Beşiktaş: 3 - Erzurumspor FK: 0

Samsunspor: 1 - Çorum FK: 5

Eyüpspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 0

Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2

Gençlerbirliği: 1 - Kasımpaşa: 2

Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 0

Amed SF: 5 - Başakşehir: 0

Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0

istatistikler:

Haftanın en golcü takımları 5'er golle Çorum FK ile Amed SF oldu.

AMED SF: 5 - BAŞAKŞEHİR: 0

AMED SF: 5 - BAŞAKŞEHİR: 0

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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