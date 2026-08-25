Gaziantep merkezli mali suç operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden tekrar yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı, ayrıca yüksek tutarlı faturalar kullanılarak haksız KDV iadeleri alındığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma beş ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 34 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 28'inin gözaltına alındığı, diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mali tespitler ve el konulan varlıklar:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve ilgili şirketlerin hesaplarında tespit edilen hareketlerin toplamının 13 milyar 760 milyon TL'yi aştığı bildirildi. Buna ek olarak, şüphelilere ait olduğu belirlenen taşınır ve taşınmazlardan oluşan yaklaşık 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

Yetkililer, hesap hareketleri ve mal varlığına ilişkin tespitlerin soruşturmanın mali boyutunu ortaya koyduğunu ve soruşturmanın bu finansal veriler ışığında sürdürüldüğünü belirtiyor.

Bakan Gürlek'in açıklaması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltına alınanların ifadeleri ve tespit edilen mali kayıtların incelenmesiyle sorumluluk dereceleri ve olası diğer bağlantılar üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılacağı belirtildi.

GAZİANTEP ADALET SARAYI