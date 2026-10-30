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Gaziantep'e özgü sakız helvasına coğrafi işaret tescili

Gaziantep'in sakız helvası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi; yöresel üretim yöntemi koruma altına alındı, coğrafi işaret sayısı 112.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'e özgü sakız helvasına coğrafi işaret tescili

Sakız helvasına coğrafi işaret tescili

Gaziantep'in geleneksel tatları arasındaki sakız helvası, Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yapılan başvuru, ürünün yöresel özelliklerini ve üretim yöntemini koruma altına aldı.

Üretim ve yöresel özellikleri:

Sakız helvası; çöven kökü, şeker, limon tuzu, Antep fıstığı veya ceviz kullanılarak büyük bakır kazanlarda kaynatılıyor. Karışımın kazanda çırpılması, içine fıstık veya ceviz eklenip yoğrulması ve bir gün dinlendirilerek ertesi gün kesime sunulması tescilde belirtilen temel üretim adımları arasında yer alıyor.

Hüseyin Özgüler ürünün Gaziantep'e özgü olduğunu vurgulayarak, "Sakız helva Gaziantep’e has bir üründür. Şeker, çöven ve çok az limon tuzunun kazanda kaynatılıp çırpılmasıyla elde edilir. İçerisine fıstık ve ceviz konularak yoğrulur ve bir gün dinlendirilir. Ertesi gün ise kesime sunulur" dedi.

Kültürel kullanım ve tescilin etkisi:

Özgüler, sakız helvasının geçmişte özellikle Ramazan aylarında nişan ve kız isteme merasimlerine, ayrıca nişan evlerine ikram ve hediye olarak götürüldüğünü belirtti: "Gaziantep’te sakız helva, susamlı kıtır helva ve leblebili kıtır helva ile birlikte özellikle Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderilirdi."

Tescilin alınmasıyla birlikte Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye yükseldi. Bu gelişmeyi değerlendiren Özgüler, tescil dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti: "Tescilinin alınması bizi çok mutlu etti. Gaziantep’e has bir ürün olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarıyla bu çalışma hayata geçirildi. Gaziantep’e hayırlı uğurlu olsun."

Özgüler ayrıca sakız helvanın farklı çeşitlerinin üretilebildiğini, içine fıstık, ceviz veya başka malzemeler konularak çeşitlendirilebildiğini ve talebin yoğun olduğunu belirtti. Fiyatının uygun olması nedeniyle geniş kesimler tarafından tercih edilen sakız helvası, baklavanın yanında kentte yoğun tüketilen tatlılardan biri olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP&#039;İN GELENEKSEL LEZZETİ SAKIZ HELVASI COĞRAFİ İŞARET ALDI

GAZİANTEP'İN GELENEKSEL LEZZETİ SAKIZ HELVASI COĞRAFİ İŞARET ALDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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