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Mersin’de sel sabahı: sürüklenen araçlar, çöken yollar ve temizlik seferberliği

Gece süren sağanak Mersin’de birçok evi ve iş yerini suyla doldurdu; yollar çöktü, araçlar sürüklendi, ekipler sabah temizliğe başladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin’de sel sabahı: sürüklenen araçlar, çöken yollar ve temizlik seferberliği

Mersin’de gece boyu etkili sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla hasarı ortaya koydu

Meteoroloji ve AFAD tarafından turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılan Mersin’de, dün sabah başlayan ve gece boyunca süren sağanak kent genelinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Çok sayıda cadde ve sokak su altında kalırken, ev ve iş yerlerini su basan mahallelerde hasar sabah saatlerinde daha belirgin hale geldi.

selin etkileri:

Özellikle merkez ilçelerde yağış sırasında bazı kanalizasyon hatlarının taşması sonucu yollar zarar gördü; belirli noktalarda çökmeler yaşandı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklendi ve bazıları cadde ve sokaklarda yolda kaldı. Gece boyunca suyla dolan güzergâhlar üzerinde araçların mahsur kalması ve sürüklenmesi kentteki trafiği olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde bölgeden gelen görüntülerde, selin sürüklediği araçların yollarda bırakıldığı, cadde ve sokaklarda çamur ile birikintilerin kaldığı görüldü. İş yerleri ve konutlarda su seviyesinin çekilmesinin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı.

müdahale ve temizlik çalışmaları:

Yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri olan Hal Katlı Kavşağında, kavşağın alt geçidinde biriken yağmur suları geçidin yaklaşık yarısına kadar yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, burada biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı ve eş zamanlı temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saatlerinde sel ve su baskınlarının yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Genç, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarıyla birlikte Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı'nda durumu yerinde değerlendirdi; mahalle sakinleriyle görüşerek talepleri dinledi.

Selin etkilediği iş yerlerinde esnaf sabahın erken saatlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri ve ilgili birimler, acil müdahale, tahliye ve altyapı hasar tespitine öncelik vererek çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşlara ise sel sonrası güvenlik önlemleri, elektrik ve altyapı hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

METEOROLOJİ VE AFAD TARAFINDAN TURUNCU KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN MERSİN&#039;DE, DÜN SABAH...

METEOROLOJİ VE AFAD TARAFINDAN TURUNCU KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN MERSİN'DE, DÜN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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