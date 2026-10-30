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Sinop'ta palamut ağını şaşırtan mavi misafir

Sinop Ayancık'ta palamut avı sırasında balıkçının ağına, Karadeniz'de nadir görülen büyük mavi yengeç takıldı; yengeç canlı olarak denize bırakıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta palamut ağını şaşırtan mavi misafir

Olayın ayrıntıları:

Sinop'un Ayancık ilçesinde palamut avına çıkan balıkçılar, ağlarını toplarken beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ağlara takılan mavi yengeç, boyutu ve rengiyle dikkat çekti. Genellikle Akdeniz ve çevresinde rastlanan bu türün Karadeniz'de görülmesi nadir sayılıyor.

balıkçının gözlemleri:

Olayı yaşayan balıkçı Nejat Demircan, avın ardından ağları kontrol ederken yengeci fark ettiğini anlattı. Demircan, "Ağımıza bir adet mavi yengeç denk gelmiştir. Yani muhteşem büyüklükte, çok büyük bir mavi yengeç. Bu genelde tabii ki Akdeniz’e özel bir yengeç. Okyanusta yaşayan bir yengeç. Karadeniz’e, yani memleketimize, Sinop Ayancık’a misafir olarak gelmiştir." sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.

canlı iade ve ekosistem değerlendirmesi:

Demircan, yengecin sağlıklı olduğunu belirterek, balıkçılar olarak canlı biçimde denize geri bıraktıklarını söyledi: "Tabii biz bunu ne yapacağız? Biz bunu suya iade edeceğiz. Memleketimizde istilacı oluyorlar ama bunu salacağız. Yetişsinler, büyüsünler, çoğalsınlar. Zararsız aslında."

Olay, bölge balıkçıları arasında konuşulurken, uzman değerlendirmelerine dair bilgi verilmedi. Ancak yerel gözlemler, nadir görülen türlerin zaman zaman farklı denizlere geçiş yapabildiğini; bu tür vakaların hem biyolojik merak uyandırdığını hem de ekosistem izlemeleri için önem taşıdığını gösteriyor. Olayın kaydedilmesi ve yengecin canlı bırakılması, balıkçının doğaya karşı sergilediği hassasiyeti de ortaya koydu.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE PALAMUT AVINA ÇIKAN BİR BALIKÇININ AĞINA, KARADENİZ’DE NADİR GÖRÜLEN...

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE PALAMUT AVINA ÇIKAN BİR BALIKÇININ AĞINA, KARADENİZ’DE NADİR GÖRÜLEN MAVİ YENGEÇ TAKILDI. BÜYÜKLÜĞÜYLE ŞAŞKINLIK OLUŞTURAN YENGEÇ, BALIKÇI TARAFINDAN CANLI OLARAK YENİDEN DENİZE BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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