Kasapoğlu'ndan 30 Ekim anması: dayanışma ve önlem çağrısı

Kasapoğlu'nun açıklaması:

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 30 Ekim İzmir depreminin altıncı yıldönümünde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı ve geride kalanlara başsağlığı diledi. Kasapoğlu, anma mesajında "Altı yıl önce bugün kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalan ailelerimizin, evlatlarımızın, anne ve babalarımızın acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden her insanımızın hatırası bizim için kıymetli" ifadelerine yer verdi.

Depremdeki dayanışma ve teşekkürler:

Kasapoğlu, depremin hemen ardından ortaya çıkan dayanışmaya dikkat çekerek arama kurtarma ekiplerine, sağlık çalışanlarına, kamu görevlilerine ve gönüllülere teşekkür etti. Açıklamasında, "O zor günlerde bir insanı daha hayata döndürebilmek için verilen mücadeleyi unutmadık. Enkaz başında çalışanların, yaralılarımızla ilgilenenlerin, tanımadığı insanların derdini kendi derdi bilenlerin emeğini unutmadık" sözleriyle o günlerin zorluğunu ve toplumun bir araya gelişini vurguladı. Kasapoğlu, 30 Ekim’in acısının yüreklerinde yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Hazırlık, denetim ve riskli yapılar çağrısı:

Milletvekili, afetlere karşı hazırlığın sürekli ve kararlı bir süreç gerektirdiğini söylerek risklerin azaltılması yönünde alınması gereken tedbirlere işaret etti. Kasapoğlu, "Riskli yapıların yenilenmesi, yapı güvenliğinin sağlanması, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve afetlere hazırlık konusunda hepimize görev düşüyor" diyerek belediyeler, kurumlar ve vatandaşların sorumluluklarına dikkat çekti. Ayrıca, "Her aile, evinde güvenle yaşamak ister. Bu güveni sağlamak için atılan her adımın, gösterilen her gayretin yanında olacağız" sözleriyle güvenli konut ve şehirleşme hedefinin altını çizdi.

Açıklamasını, "Daha dirençli şehirler, sağlam ve güvenli yapılar inşa etmek; vatandaşlarımızın can güvenliğini her şeyin üzerinde tutmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde sürdüren Kasapoğlu, 30 Ekim depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi ve "Acımız da dayanışmamız da hafızamızda" diyerek toplumsal belleğin önemine vurgu yaptı.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET KASAPOĞLU, 30 EKİM İZMİR DEPREMİNİN ALTINCI YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARI RAHMETLE ANARAK, "HER AİLE, EVİNDE GÜVENLE YAŞAMAK İSTER. BU GÜVENİ SAĞLAMAK İÇİN ATILAN HER ADIMIN, GÖSTERİLEN HER GAYRETİN YANINDA OLACAĞIZ" İFADELERİNİ KULLANDI.