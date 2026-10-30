Tavşanlı'da dağ mantarı tezgâhlarda: fiyatlar yağışa göre şekilleniyor

Tavşanlı'da dağ mantarı tezgâhlarda

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından ormanlarda yeniden görülen dağ mantarı, köylü pazarındaki tezgâhları doldurmaya başladı. Yüksek kesimlerden toplanarak satışa çıkan mantarın kilogram fiyatı şu anda 350 lira olarak alıcı buluyor.

Pazar tezgâhlarını 'Yörükler' olarak bilinen dağ köylerinden gelen üreticiler açıyor. Üreticiler, sezonun gelişinin tamamen hava koşullarına bağlı olduğunu, bol yağışın üründe artış ve fiyatlarda düşüş getireceğini söylüyor.

sezonun seyrine dair üretici yorumu:

Tezgâhta satış yapan üretici Cemil Akdağ, sezonun zamanlaması ve hareketliliği hakkında bilgi verdi. Akdağ, sezona ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon kışa doğru, Ekim ayın 9’u gibi başlar, 15’inden sonra hız kazanır ve kar yağana kadar devam eder. Tabii ki en önemli faktör bol yağmur yağmasıdır. Yağmur olursa bu mantarlar bol olur."

fiyatlar ve beklentiler:

Akdağ, sezonun başında mantarın kilogramının 500 lira olduğunu, zamanla kademeli gerileme yaşandığını aktardı. "İlk çıktığında fiyatı 500 liraydı. Şu anda 400 liraya kadar geriledi, an itibarıyla 350 liradan satıyoruz. Ürün piyasada daha yaygın hale geldikçe fiyatın 200 liraya kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

Orman köylüleri için önemli bir gelir kaynağı olan dağ mantarı, lezzetiyle de talep görüyor. Üreticiler ve pazar esnafı, yağışların artmasıyla birlikte tezgâhlardaki çeşitliliğin ve stokların yükseleceğini, bunun da tüketiciler için daha ulaşılabilir fiyatlara yol açacağını belirtiyor.

Yörede toplanan mantarın sezon içindeki dalgalanmaları, hem üreticilerin ekonomik planlamasını hem de tüketicinin satın alma eğilimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yağışların gidişatı kısa vadede hem arzı hem de fiyatları belirleyecek en önemli faktör olmaya devam ediyor.

CEMİL AKDAĞ