Mahallenin sesi: Çermik'te muhtarlar günü kutlandı

Çermik'te törenler yapıldı:

19 Ekim Muhtarlar Günü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde törenlerle anıldı. Etkinlikler, Çermik Kaymakamlığı önünde muhtarların ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle başladı.

Kaymakamlık önündeki törenin akışı:

Çelenk konulmasının ardından muhtarlar, Başkan Karamehmetoğlu'nun onurlarına verdiği kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Yerel demokrasimizin en güçlü zinciri, mahallelerimizin en güvenilir sesi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarların yerel yönetimdeki önemi:

Gün, muhtarların yerel hizmetlerin ulaştırılmasındaki rolünü ve mahalleleri temsil etmedeki sorumluluklarını vurguladı. Etkinlik, kurumlar ile muhtarlar arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.