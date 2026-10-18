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Gaziantep'te 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Gaziantep'te 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında yangın çıktı; 15 araç ve 40 personelle müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale çalışmaları:

Olay yerine intikal eden ekipler arasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bulunuyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışırken, müdahale kapsamında şu anda 15 araç ve 40 personel görev yapıyor. Ekipler alevleri söndürme ve çevre güvenliğini sağlama önceliğiyle hareket ediyor.

Süreç ve olası riskler:

Pamuk ve lifli ürünlerin yanıcılığı, söndürme çalışmalarını öncelikli ve dikkatli hale getiriyor; bu nedenle itfaiye ekipleri yangının etrafa yayılmasını engellemeye odaklanıyor. Yetkililer, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini ve yangının kontrol altına alınması için gerekli çabaların devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili detaylar ve yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı; gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın

Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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