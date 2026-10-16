Gaziantep'te acil müdahaleye takviye: Dr. İbrahim Tatar Medical Point'te

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişleterek Acil Tıp Uzm. Dr. İbrahim Tatar'ı kadrosuna dahil etti. Dr. Tatar, hastanede hasta kabulüne başladı.

Uzmanın ilgi alanları:

Acil Tıp Uzm. Dr. İbrahim Tatar'ın ilgi alanları arasında şok, kalp durması (kardiyopulmoner arrest), koma, hava yolu tıkanıklığı ve solunum sıkıntısı gibi acil ve yaşamı tehdit eden durumlar yer almaktadır.

Acil müdahale gerektiren diğer durumlar:

Doktor Tatar ayrıca çoklu travma, anafilaksi (alerjik şok), febril konvülsiyon (ateşli havale), şiddetli ağrılar, zehirlenmeler ve kontrol altına alınamayan kanamalar gibi acil müdahale gerektiren vakalara bakmaktadır.

Acil Tıp Uzm. Dr. İbrahim Tatar, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamış olup, belirtilen acil durumlar için doğrudan hizmet verilecektir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN UZMAN EKİBİNİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDEREK, KADROSUNA ACİL TIP UZM. DR. İBRAHİM TATAR’I DAHİL ETTİ.