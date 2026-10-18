Gaziantep'te Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında itfaiye seferberliği

Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

müdahale ekipleri:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki alevleri kontrol altına almak için hızlı bir çalışma başlattı; müdahalede 15 araç ve 40 personel görev alıyor.

saha çalışmaları ve durum:

Ekipler, çevredeki binaların ve malzemelerin zarar görmesini önlemek için soğutma ve güvenlik önlemleri uyguluyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GAZİANTEP'TE BULUNAN BİR PAMUK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI.