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Gaziantep'te alacağı için tartışan boyacı ustası bıçaklanıp yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 20 bin liralık alacağını talep eden 32 yaşındaki boyacı ustası Bedri Koca, çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te alacağı için tartışan boyacı ustası bıçaklanıp yaşamını yitirdi

Gaziantep'te alacağı için tartışan boyacı ustası bıçaklanıp yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre bir fabrikada boya işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki, 4 çocuk babası Bedri Koca, işin tamamlanmasının ardından talep ettiği 20 bin lira tutarındaki ödemenin ödenmemesi üzerine alacaklılarıyla görüşmeye gitti.

olayın gelişimi:

Taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı, bu görüşmenin ardından Koca'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı bildirildi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, ağır yaralı olarak yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bedri Koca kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından_defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

soruşturma ve adli süreç:

Bölge jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın seyrine, kimin bıçakladığına ve olay anındaki diğer şahısların ifadelerine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yetkililer, şüphelilerin kimlik ve motivasyonuna dair ayrıntıların soruşturma tamamlandıkça açıklanacağını bildirdi.

Olay, yerel halk ve işçiler arasında alacak-verecek anlaşmazlıklarının şiddetle sonuçlanabildiğine dair bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına odaklandı.

Bedri Koca'nın ölümü, yakın çevresi ve çalışma arkadaşları tarafından derin üzüntüyle karşılandı; olayla ilgili adli süreç takip ediliyor.

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMUNDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA...

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMUNDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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