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Gaziantep'te araca saklanmış skunk baskını: 12 kilo bulundu

Gaziantep'te narkotik operasyonunda dedektör köpeklerin işaret ettiği elektronik eşya içindeki gizli bölmeden 12 kilo skunk çıkarıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te araca saklanmış skunk baskını: 12 kilo bulundu

Gaziantep'te savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir araçta arama yaptı. Dedektör köpek destekli aramalarda elektronik eşya içerisine gizlenmiş halde 12 kilo skunk ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

operasyonun yürütülüşü:

Operasyon, savcılık talimatıyla planlanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler şüpheli aracı durdurarak detaylı arama yaptı; dedektör köpeklerin işaretleri üzerine elektronik eşyalar içindeki gizli boşluklar incelendi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

yasal süreç ve güvenlik vurgusu:

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili deliller savcılık makamına iletildi ve hukuki süreç işleyecektir.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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