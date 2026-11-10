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Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

Tunceli’de trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özel Harekat Polisi Ahmet Sefa Beyarslan, mesai arkadaşlarının omuzlarında Elazığ’a uğurlandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

Tunceli'de düzenlenen uğurlama töreni

Tunceli’de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ahmet Sefa Beyarslan için kentte resmi tören düzenlendi. Beyarslan, görev yaptığı Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından memleketi Elazığ’a uğurlandı.

Törene katılım:

Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik ile ilin protokolü, çok sayıda asker ve polis katıldı. Duaların ve taziyelerin iletildiği törende, merhum polisin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri sunuldu.

son yolculuk:

Törenin ardından Beyarslan’ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde memleketi Elazığ’a gönderildi. Cenaze töreninde meslektaşlarının ve il protokolünün birlikteliği, güvenlik görevlisinin son görev uğurlamasına dönüştü.

Yetkililer, kazayla ilgili süren işlemler ve soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, güvenlik camiası ile bölge halkı, rahatsızlığı ve kaybı derin üzüntü içinde karşıladı.

HAYATINI KAYBEDEN ÖZEL HAREKAT POLİSİ AHMET SEFA BEYARSLAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ.

HAYATINI KAYBEDEN ÖZEL HAREKAT POLİSİ AHMET SEFA BEYARSLAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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