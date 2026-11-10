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Kahramanmaraş'ın zeytininde yeni sezon hedefi 26 bin ton

Kahramanmaraş'ta 112 bin dekarda yürütülen zeytin hasadında bu sezon yaklaşık 26 bin ton rekolte bekleniyor; ürünler sofralık ve yağlık olarak işleniyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:27

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kahramanmaraş'ın zeytininde yeni sezon hedefi 26 bin ton

Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı sürüyor

Kahramanmaraş genelinde bu yıl zeytin üretimi 112 bin dekar alanda gerçekleştiriliyor ve yetkililer 26 bin ton civarında rekolte bekliyor. Hasat edilen zeytinler hem sofralık tüketim hem de zeytinyağı üretimi için tesislere sevk ediliyor.

Üretim ve işleme süreci

İlde toplanan zeytinler, yöresel tesislerde işlenerek natürel sızma ve natürel yağ kategorilerinde değerlendiriliyor. Zeytinyağı tesisleri gelen ürünü hem doğrudan yağ haline getiriyor hem de sofralık örnekleri ayrıştırarak pazara sunuyor.

Coğrafi özellik ve tat farklılığı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir bölgenin zeytinyağını diğer illerden ayıran en önemli unsurun kendine özgü rayiha ve koku olduğunu vurguladı. Bilir, bu özelliğin Kahramanmaraş'ın özgün coğrafi yapısından kaynaklandığını belirtti.

Yetkililer, bu sezon ağaçlarda genel olarak ürün bulunduğunu ancak olgunlaşmanın bölgelere göre değiştiğini aktarıyor. Bu durum randımanda ve işleme programlarında küçük farklılıklara yol açabiliyor.

Üretici perspektifi ve ağaç varlığı

Zeytinyağı üreticisi Abdurrahim Kırkgeçit ilde yaklaşık 6 milyonun üzerinde dikili zeytin ağacı bulunduğunu, bunların yaklaşık 4,5 milyonunun meyve vermeye başladığını söyledi. Kırkgeçit, ilde her yıl düzenli olarak 150 bin ile 200 bin arasında yeni zeytin ağacı dikildiğini belirterek Kahramanmaraş'ın sektörde giderek güçlendiğini ifade etti.

Üreticilerin aktardığına göre henüz tüm ürün tam olgunluğa erişmediği için bu sezonda randımanda ortalama 7 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alınabiliyor. Pazarda ise 18-20 litrelik bir teneke sızma zeytinyağının fiyatı yaklaşık 5 bin lira, natürel yağın fiyatı ise yaklaşık 4 bin 500 lira seviyesinde seyrediyor.

Yerel üreticiler ve yetkililer, rekolte beklentisinin gerçekleşmesi halinde ilin zeytin ve zeytinyağı üretiminde çevre illerle rekabet gücünün artacağını ve bölgesel ekonomiye pozitif etkisinin süreceğini belirtiyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ZEYTİN HASADI DEVAM EDERKEN, BU SEZON 112 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILARAK 26...

KAHRAMANMARAŞ'TA ZEYTİN HASADI DEVAM EDERKEN, BU SEZON 112 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILARAK 26 BİN TON REKOLTE ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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